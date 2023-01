GF Vip, nella Casa potrebbero entrare sei nuovi concorrenti

Ascolta questo articolo

Nei giorni scorsi i giornalisti Gabriele Parpiglia e Alessandro Rosica, quest’ultimo conosciuto sui social network con l’alias di “Investigatore social“, hanno aggiornato i fan del “Grande Fratello Vip”, il reality show in onda su Canale 5, in merito alle ultime notizie sulla trasmissione ove sono compresi i nuovi ingressi.

Interpellato da “Casa Pipol” Gabriele Parpiglia ha rivelato che, per il mese di febbraio, ci saranno l’ingresso di Matteo Diamante e Jessica Selassiè. La notizia viene confermata anche da Alessandro Rosica, ove però secondo le sue fonti negli studi di Cinecittà dovrebbe entrare la sorella Clarissa e non Jessica.

Gli ultimi nomi per il “Grande Fratello Vip”

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia” Biagio D’Anelli, ex concorrente del “GF Vip” e opinionista nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, per la diretta del 9 febbraio ci saranno nuovi ingressi. Tra essi dovrebbe esserci anche Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ove è stato ospite già nei mesi scorsi palesandro il suo amore verso la schermitrice.

“Nella settimana centrale del Festival di Sanremo, cioè giovedì 9, entreranno sei nuovi concorrenti“ ha affermato Biagio per poi aggiungere: “Riusciranno questi sei nuovi concorrenti a distogliere il Festival dei fiori, la riunione degli Articolo 31, Paola e Chiara, la voce angelica di Giorgia? Di cui uno è un ex che poi ex non è, che è entrato in quarantena stasera e che quando è entrato in casa diceva ‘Guardami, non guardare in basso, guardami’, avete già capito chi è”.

Per Amedeo Venza invece, esperto di gossip e del mondo dei reality show, ha annunciato invece che nella Casa come ospite entrerà Martina Nasoni in cui, proprio nelle scorse settimane, ha lanciato una frecciatina ad Alfonso Signorini per essere stata ignorata dagli autori. L’unica certezza però al momento sembra essere il nome di Ivana Mrazova, poiché il suo ingresso è stato confermato nella diretta di ieri.