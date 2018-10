GF Vip, Monte dopo l’incontro con la mamma di Giulia: "E’ stato inutile" e lancia una frecciata alla Henger

Come in tutte le edizioni passate, anche quest’anno al Grande Fratello Vip è tempo di chiarimenti e incontri in stile “visita carceraria“. Ecco che, attraverso una parete di vetro che impedisce qualsiasi contatto fisico, questa volta è toccato a Francesco Monte ritrovarsi davanti ad una donna che voleva un chiarimento da lui.

Così è stato annunciato l’incontro da Ilary Blasi e in molti hanno pensato per un secondo che si potesse trattare di Cecilia Rodriguez, ma ben presto hanno scoperto la verità: ad attendere Monte non era la bella brasiliana, ma la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani. Una decisione un po’ bislacca quella presa dalla donna che ha preferito interagire con Francesco, piuttosto che riabbracciare sua figlia.

L’amareggiato commento di Francesco Monte e la frecciata a Eva Henger

E quindi è iniziato il confronto: una specie di predica durante la quale Fariba Tehrani ha chiesto al ragazzo di non usare strategie con la figlia e di rispettarla. Parole che, a sangue freddo, non sono piaciute per nulla a Francesco, anzi la sua reazione è stata dura e il ragazzo è apparso molto stizzito e infastidito: “Farmi passare per irrispettoso no, anche se il discorso che ha fatto è giusto“.

Queste le sue parole appena tornato dal confronto, e aggiunge: “E’ divertente farmi passare per capro espiatorio sempre per le cose degli altri?”, un velato riferimento a passate questioni con Eva Henger, riguardanti il tanto discusso canna-gate: anche in quel caso Monte si era sentito il capro espiatorio preso di mira da Eva.

Una volta in confessionale, esprime tutto ciò che prova, arrivando anche ad affermare che tra lui e Giulia non sta nascendo ancora nulla e l’incontro con la madre, proprio per questo, lo ha ritenuto inutile: “E’ stata una roba, secondo me inutile, perché non la posso nemmeno definire prematura, perché prematura si può definire quando c’è qualcosa che sta nascendo tra me e giulia sta nascendo un’amicizia. Un genitore è libero di dire quello che vuole quando sta difendendo un proprio figlio però dall’altra parte bisogna sempre ricordarsi che si ha sempre un altro ragazzo e io sto rispettando moltissimo la persona in questione”.

Anche l’adorata Marchesa non approva la decisione di Fariba e lo rivela nel suo confessionale: “Lasciala respirare questa figlia che vuole camminare con le sue stesse gambe”. Anche a Giulia stessa, il comportamento della madre non piace e ribadisce il fatto che questa è la sua esperienza e vuole viverla lei, nel bene e nel male.