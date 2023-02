GF Vip, Milena Miconi lascia la Casa per la morte del suo manager

Ascolta questo articolo

È morto, come riportato dal sito de “La Repubblica“, nella giornata del 4 febbraio Alessandro Lo Cascio, manager dei vip con la sua azienda “Lo Cascio & Gargiulo Management“, colpito da un attacco di cuore all’età di 52 anni. Ha curato la carriera di numerosi personaggi famosi, tra cui Raffaella Carrà, Gina Lollobrigida e Pino Strabioli per citarne solamente alcuni. Le esequie verranno svolte nella giornata di oggi alle ore 15:00, e si terranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

Proprio sul sito della “Lo Cascio & Gargiulo Management” viene proprio rilasciato un breve comunicato in merito alla scomparsa di Lo Cascio: “Abbiamo riflettuto a lungo su cosa scrivere non solo perché siamo stati colpiti da un fulmine in pieno petto ieri, ma anche perché parlare di Alessandro in poche parole è impossibile.L’affetto che si è scatenato dopo che ci ha lasciato ne è la prova.Alessandro era un persona che sapeva fare la differenza nella vita degli altri. Per la sua professionalità, la sua esperienza e non da ultimo il suo umorismo.Vorremmo dire tante cose ma forse l’unica che ha davvero un senso in questo momento è: GRAZIE”.

Milena Miconi lascia momentaneamente la Casa del “GF Vip”

Tra le artiste curate negli anni c’era anche quello di Milena Miconi, una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. L’attrice, dopo aver saputo la notizia nella Casa, è scoppiata immediatamente in lacrime manifestando il suo desiderio di mollare tutto.

Inizialmente, come riportato testualmente dal sito “Today“, si è parlato di un ritiro definitivo: “Milena Miconi ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Ha scelto di lasciare per sempre il programma dopo essere stata informata della morte del suo manager, Alessandro Lo Cascio“.

Le cose però starebbero diversamente. In un comunicato rilasciato dagli autori del “Grande Fratello Vip” si legge come Milena Miconi abbia deciso di abbandonare soltanto momentaneamente la Casa, facendo così intuire che nei prossimi giorni ritornerà nuovamente negli studi di Cinecittà. Sicuramente nella diretta di questa sera Alfonso Signorini toccerà questo delicato tasto, dando così ulteriori dettagli sulla situazione legata alla Miconi.