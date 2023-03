GF Vip, Martina Nasoni lascia la Casa e viene attaccata da Daniele Dal Moro: "Sei una raccontaballe"

Ascolta questo articolo

I tre ospiti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” hanno dovuto abbandonare la Casa durante la diretta del 3 marzo. Se Ivana Mrázová e Matteo Diamante escono in maniera serena e forse anche arricchita da questa breve avventura, non si può dire la stessa cosa per Martina Nasoni.

La ragazza dal “cuore di latta” infatti non è riuscita a trovare un punto in comune con il suo ex fidanzato Daniele Dal Moro, nonostante ci abbia provato nel corso delle settimane ad avvicinarsi a lui senza particolare successo. E anche nel suo giorno dell’addio negli studi di Cinecittà Martina si scontra nuovamente con l’ex volto di “Uomini e Donne”, facendo così capire per l’ennesima volta come tra i due non corra buon sangue.

L’ultimo faccia a faccia tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro

L’ultima lite viene scaturita dal confronto avvenuto tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni. La vippona infatti, sin dall’ingresso dell’ex di Daniele, non ha mai nascosto di provare una forte gelosia nei suoi confronti, e anche nel faccia a faccia avvenuto nei giorni scorsi le due influencer si lanciano delle frecciatine piuttosto pesanti.

La clip viene poi mandata in onda nel corso della puntata, ove Daniele si scaglia immediatamente contro Martina: “Io non ho nulla da nascondere nella vita. Tu sei una raccontaballe. Io ti sto dicendo che sei una bugiarda, dici cose che non sono vere. Caso contrario, dimmi quello che devi dire su di me senza lanciare il sasso e nascondere la mano. Molte volte mi hai fregato in questi quattro anni”.

L’ospite però continua con la strada del silenzio, rivelando che alcune affermazioni non devono essere dette al pubblico da Casa: “Sono cose nostre che rimarranno tra di noi. Sai qual è la cosa? Io parlo sempre bene di te, mentre tu hai voglia di farmi fare delle figure di cacca. Mi stai dando la colpa a me per gli insulti che ti sei preso negli anni“.