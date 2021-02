GF Vip, Maria Teresa Ruta: "Brucio la casa". La produzione interviene

Alcuni concorrenti del “Grande Fratello Vip” sembrano essere arrivati al limite della sopportazione, dopo più di cinque mesi rinchiusi tra le mura della Casa di Cinecittà. Una di questi è Maria Teresa Ruta che nelle ultime ore si è lamentata a lungo di sentirsi isolata dal gruppo e di non essere mai presa in considerazione da nessuno.

Forse proprio per questo suo malessere, il gesto che stava per compiere ha preoccupato non poco la produzione del programma che ha pensato bene di bloccarla e di chiamarla immediatamente in confessionale per cercare di capire cosa stesse passando per la testa alla gieffina. Ma andiamo per ordine.

Maria Teresa Ruta fa preoccupare la produzione del “Grande Fratello Vip”

Tutto ha inizio quando Maria Teresa esce in giardino e chiede a Tommaso Zorzi un accendino. L’influencer, incuriosito per questa richiesta, chiede alla Ruta cosa intendesse fare e riceve di tutta risposta: “Niente, non vi preoccupate. Niente, niente. Fate finta che non vedete” e con fare agitato torna in casa, per poi uscire poco dopo con un contenitore pieno di carta.

A questo punto Zorzi immagina cosa stia per fare la donna e le chiede se volesse accendere un falò. Lei non nega, ma pronuncia una frase che fa raddrizzare le orecchie alla produzione: “Sì, brucio la Casa” confessa Maria Teresa, appoggiando il contenitore su un tavolo in giardino. Nemmeno il tempo di tentare l’impresa che una voce fuori campo la invita a raggiungere il confessionale e lei, con un sorriso tra l’isterico e il divertito, obbedisce al comando e rientra in casa.

Facile immaginare le facce esterrefatte dei suoi compagni di viaggio che poco prima stavano proprio commentando lo stato della donna in questi giorni, sottolineando di vederla molto stressata, quasi sull’orlo di una crisi di nervi: “A volte la vedo anch’io che ha delle reazioni non lucidissime. Ne parlavamo anche con Stefania l’altro giorno” aveva commentato Zorzi e subito dopo l’accaduto ribadisce: “Questa entrata è stata un po’ emblematica rispetto a tutto il discorso che stavamo facendo”.