GF Vip, Marco Bellavia contro l’ingresso di Ginevra Lamborghini: "È una mancanza di rispetto, sono allibito"

Negli ultimi giorni sta facendo discutere la decisione di Alfonso Signorini nel far rientrare nuovamente nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Il conduttore ci ha tenuto a sottolineare immediatamente che si tratta di una semplice ospitata e quindi non sarà una vera e propria concorrente, ma molti dei telespettatori continuano a essere meravigliati da questa decisione.

Difatti la sorella di Elettra è la prima concorrente a rientrare, nella storia dei reality, nuovamente in gioco dopo una squalifica. Tra l’altro la decisione di allontanarla dagli studi di Cinecittà venne presa proprio dal direttore del settimanale “Chi Magazine”, ove decise di punire la vippona dopo il caso legato a Marco Bellavia.

Lo sfogo di Marco Bellavia sui social

In seguito a qualche ora di silenzio, l’ex conduttore di “Bim bum bam” ha voluto commentare per la prima volta l’ingresso di Ginevra nella Casa. Come ci si poetva aspettare Marco appare poco convinto della scelta presa dagli autori, rivelando come sia molto irrispettoso richiamare l’influencer.

“Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata?” ha affermato con un pizzico d’ironia Marco per poi aggiungere: “Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso“. In una storia di Instagram invece, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, Bellavia non ci va più leggero seppure vuole dare un’occasione all’ex concorrente: “Io allibito e incredulo. Vedremo il da farsi”.

Come preannunciato da Signorini, la ragazza rientra nella trasmissione solamente con l’obbiettivo di continuare la sua dinamica con Antonino Spinalbese. Difatti l’imprenditore ha deciso di rompere definitivamente da Oriana Marzoli già da alcune settimane, mentre non nasconde di provare ancora qualcosa per Ginevra.

L’ingresso della Lamborghini quindi servirà ad accendere un po’ di pepe tra le quattro mura di Cinecittà e magari far nascere un’altra relazione, seppur sia prematuro parlare di questo.