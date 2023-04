GF Vip, l’ultimo scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

La settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, è terminata nella tarda notte del 3 aprile in cui ha visto trionfare l’influencer e modella Nikita Pelizon. Una vittoria arrivata dopo aver battuo in finale dapprima Alberto De Pisis e successivamente Oriana Marzoli, quest’ultima favorita alla vigilia insieme a Edoardo Tavassi.

L’ultima diretta però sta facendo discutere anche per le liti avvenute in studio. Una delle ultime che sta facendo il giro del web è lo sfogo di Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi che, come immortalato da un video girato da Guendalina Tavassi, ha lanciato un duro attacco agli autori e Signorini: “Inquadrali, ecco la regia di m***a!”.

La lite tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Come riportato testualmente dal sito “Novella 2000”, la discussione viene aperta quando Signorini fa ascoltare alcune dichiarazioni dette da Micol ad Antonella nei giorni di Natale: “Ma chi ca**o sei tu per dirmi a me che io non capisco mai niente? Ti faccio scuola e doposcuola”.

Questa dichiarazione è stata infatti messa nei “best of” di Micol dopo la sua eliminazione, in cui il conduttore ha voluto sapere da Antonella cosa pensasse di tale frecciatina nei suoi confronti: “Che non vorrei essere bocciata”, lasciandosi andare a una fragorosa risata. Ma non si fa attendere la controrisposta di Micol: “Hai bisogno di me per essere bocciata, Antonella… lo sai dai”.

Decretata poi l’eliminazione di Edoardo Tavassi contro Oriana, si è riparlato della storia d’amore tra il fratello di Guendalina e Micol, ove Antonella manifesta nuovamente i propri dubbi in merito ai loro veri sentimenti: “Non ho visto tutto questo amore“.

Lo scontro si è protatto pure sui social network, in cui Antonella non ha mai nascosto di aver tifato Nikita Pelizon per tutta la settimana, invitando il suo fandom a votare per lei con l’obbiettivo di farla vincere.