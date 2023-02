GF Vip, Luca Onestini vuole querelare Ivana Mrázová: "Ti faccio un mazzo così!"

Ascolta questo articolo

Durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, in onda su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini è ritornato a parlare nuovamente della rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrázová. Nel farlo ha deciso di chiamare in una stanza separata l’ex conduttrice del “Festival di Sanremo”, in cui spiega i motivi dietro al loro allontanamento.

Secondo la modella ceca Ivana si sarebbe allontanata dall’ex tronista di “Uomini e Donne” poiché non avrebbe ricevuto le giuste attenzioni dopo la scomparsa del padre: “Non sapevo come gestire il dolore, lui mi è stato vicino all’inizio, poi sono subentrati litigi inutili, io avevo bisogno di supporto psicologico“.

Luca Onestini si scaglia contro Ivana Mrázová

Dopo la puntata Ivana ha deciso di parlare con Luca, rivelando di aver fatto questa confessione durante l’ultima diretta con Signorini. Il vippone però, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, non avrebbe preso per nulla bene le parole dette dalla sua ex fidanzata e per questo motivo minaccia di querelarla nel caso avesse mentito durante la sua chiacchierata con Signorini.

“Se hai detto bugie in puntata ti faccio un mazzo così“ ha affermato con una certa rabbia Luca per poi aggiungere: “Non provare a rigirare Ivana, tu non hai capito. A me una cosa non la devi fare, io posso pubblicare tutto. Non ti conviene, muovo gli avvocati. Poi dopo piangi. Io le bugie non le accetto. Adesso vado a chiedere se mi fanno vedere parola per parola, prega che non hai detto ca**ate perché ti faccio un mazzo così“.

Da come si può leggere dalla maggior parte dei tweet, in molti si sono schierati immediatamente dalla parte di Ivana, invitando così l’influencer di allontanarsi definitivamente dal suo ex fidanzato annullando così la sua ospitata nel reality show. Sicuramente però Signorini, nella prossima diretta di lunedì, proverà a chiarire il loro malinteso.