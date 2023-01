GF Vip, Luca Onestini su Soleil Sorgè: "Ho rifiutato parecchi soldi pur di non confrontarmi con lei"

Ascolta questo articolo

Sta facendo ancora discutere il furente faccia a faccia avuto tra Luca Onestini e Soleil Sorgè, attualmente concorrente e opinionista della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. I due sono stati insieme per un breve periodo di tempo, ma la loro separazione è stata tutt’altro che pacifica.

Nella diretta di lunedì Soleil Sorgè ha menzionato anche Cristina Porta, la giornalista spagnola ed ex fiamma di Luca Onestini, e affermando nell’essere dalla parte di Nikita Pelizon. Invece l’ex tronista di “Uomini e Donne” prova a ignorarla, facendo così capire che per lui si tratta ormai del passato e non vuole averci più niente a che fare.

Luca Onestini si sfoga nella Casa

La scorsa edizione Soleil Sorgè è stata tra i concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, in cui ha fatto parlare del presunto triangolo amoroso insieme ad Alex Belli e Delia Duran. Il “trio” è riuscito praticamente a mettere da parte ogni altra dinamica, facendo così parlare di loro per svariate settimane con un incredibile successo di pubblico.

Ovviamente però le intenzioni, almeno iniziali, di Alfonso Signorini erano quelle di far avere un confronto tra Luca Onestini e Soleil Sorgè. Le indiscrezioni dell’epoca infatti rivelavano come più volte il conduttore avrebbe provato a convincere l’influencer a entrare nella Casa per avere un faccia a faccia con la sua ex fidanzata, ma alla fine non se fece più nulla.

Nelle ultime ore, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Luca ha confermato questa voce: “Quello che alcuni di voi sanno e altri no è che l’anno scorso, quando lei era qua e mi ha riempito di insulti, io fui chiamato dal Grande Fratello a venire qua per avere il faccia a faccia. Ma io ho detto: ‘Sai che c’è? Non me ne frega niente’. Mi richiamarono dopo tre giorni, triplicando quello che mi avevano offerto e io ho detto: ‘Guarda che non è la cifra, basta, non mi mi interessa, punto'”.