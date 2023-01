GF Vip, Luca Onestini si emoziona con una lettera di Ivana Mrázová: "Per entrambi è stata la storia più importante"

Ascolta questo articolo

Durante la diretta di ieri del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5, Luca Onestini ha ricevuto una sorpresa molto gradita: una lettera da parte della sua ex fidanzata Ivana Mrázová. Come rivelato dall’ex tronista di “Uomini e Donne” nel corso della settimana, il loro amore sarebbe terminato durante la pandemia legata alla Covid-19, e alla prima vera difficoltà non sono riusciti a superare i problemi.

Intanto Ivana Mrázová entrerà al “GF Vip” nella prossima diretta di lunedì ma, prima di fare il suo ingresso da ospite, ha deciso di fare una sorpresa al suo ex fidanzato con una lettera piuttosto romantica. Luca Onestini, dinanzi alle belle parole di Ivana, si scoglie e inizia a ricordare i bei momenti vissuti con lei.

Le parole di Luca Onestini su Ivana Mrázová

Senza giri di parole, Luca dopo aver letto la lettera ha affermato: “È una persona che ho amato con tutto il mio cuore ed è la storia più importante della mia vita. Purtroppo sono successe tante cose brutte e tutte insieme. Ma non per colpa mia e non per colpa sua”.

Ricorda per l’ennesima volta che il tutto è finito in seguito allo scoppio della pandemia: “Scoppia una pandemia, che ci ha tenuti separati a lungo, ci sono stati traumi familiari, sono le prove della vita. E noi queste prove della vita non le abbiamo superate. Io e Ivana abbiamo passato momenti felicissimi. È stata la mia prima fidanzata, l’ho immaginata come la madre dei miei figli”.

Successivamente la parola passa a Ivana Mrázová che, interpellato da Alfonso Signorini e senza farsi sentire da Luca Onestini, non nasconde che si sia lasciata dal suo ex fidanzato nella maniera più sbagliata possibile. Tuttavia vuole approfittare della sua ospitata della prossima diretta di lunedì per cercare di chiarire alcune cose e ammette di non vedere l’ora di rientrare nella Casa più spiata d’Italia.