GF Vip, Luca Onestini parla di Ivana Mrázová: "Non escludo il ritorno"

Luca Onestini e Ivana Mrázová si sono avvicinati grazie alla loro partecipazione al “Grande Fratello Vip”, facendo così ritornare a far sognare i loro fan. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, intervistato da “Casa Chi” in onda esclusivamente sui social, ha acceso nuovamente le voci su un loro ritorno di fiamma.

“Non escludo il ritorno, ma tutto con molta calma” ha affermato con decisione Luca per poi parlare dell’ingresso di Ivana nella Casa: “È stata un’emozione forte, è una persona molto importante per me. Abbiamo recuperato il rapporto che non avevamo più, è stata una forte emozione, la più forte vissuta nella casa”.

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” poi parla dell’attuale situazione con la sua ex fidanzata, ammettendo di averlo già sentita ma che vuole mantenere alcuni dettagli per rispettare la privacy di entrambi: “Dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta, senza pressioni e senza dover giustificare cosa facciamo. La nostra vita ora è libera, vediamo insieme cosa fare, con molta serenità”.

Tra l’altro Luca Onestini fa parte di “Back to School“, in cui la prima puntata è andata in onda nella giornata di ieri, ove viene presentato dalla conduttrice Federica Panicucci ove nel cast dei “vip dei ripetenti” son presenti Soleil Sorgè e Pierpaolo Pretelli, conduttori del “GF Vip Party”, ove proprio l’italoamericana aveva acceso la prima discussione accusando l’ex tronista di essere all’università da 10 anni e quiindi: “Qualcosa lo avrà imparato”.

L’ex vippone però si comporta in maniera piuttosto vaga, affermando come di certe persone non ne ha mai parlato in TV tranne che di Ivana: “Con lei è diverso. Sono uno che si è sempre arrangiato, ho sempre portato la pagnotta a casa. Parteciperò a ‘Back to School’ ma non vi dico se ho superato l’esame, però vi posso dire che una donna bionda che conoscete non l’ha superato. L’ossessione continuava. Si assomigliano anche un po’ con Nikita. Ma non credo lo ha fatto apposta, l’han bocciata e basta. A lei sì e a me no”.