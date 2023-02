GF Vip, lo staff di Nikita Pelizon ha diffidato due concorrenti: i loro nomi

Ascolta questo articolo

Il team di Nikita Pelizon, quest’ultima una delle concorrenti delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, è in costante aggiornamento sulle sorti della vippona. Difatti in passato hanno già pubblicato sui social network svariati comunicati in cui sottolineavano come l’influencer fosse stata messa sotto mira, in maniera ingiustificata, dagli altri compagni di viaggio.

Ora, come rivelato dallo staff di Nikita al sito “MondoTV24“, il suo entourage sarebbe passato ai fatti diffidando due concorrenti nella Casa. Giulia, la più cara amica della concorrente, che ha chiesto alla produzione svariate volte di poter entrare in Casa per rincuorare la Pelizon, avrebbe svelato i dettagli dietro alle ultime novità.

Le parole di Giulia su Nikita Pelizon

“Preciso che il Team non sono solo io, sono in costante contatto con lo studio legale che sta seguendo l’intera vicenda” ha affermato la ragazza per poi aggiungere: “Nikita è seguita h24, io mi confronto con l’avvocato ogniqualvolta ce ne sia bisogno, anche alle 6 del mattino o alle 3 di notte, capisco che tutto ciò sia difficile da percepire dall’esterno, ma Nikita è seguita è seguitissima a 360 gradi”.

Giulia ci tiene poi a ricordare di come Nikita abbia subito delle dure parole nel corso della sua lunga esperienza nella Casa più spiata d’Italia e, dopo che la sua famiglia ha voluto passare su molte cose chiudendo un occhio, si è decisi di passare ai fatti.

Per questo motivo, al sito “MondoTV24”, viene annunciato che hanno diffidato due concorrenti: “Abbiamo diffidato Luca Onestini e Oriana Marzoli, ci auguriamo che vengano comunicate ai diretti interessati, con la speranza che i toni vengano moderati”.

In questa intervista ricorda nuovamente il suo desiderio di entrare nella Casa perché si è superati il limite contro Nikita: “Perché la produzione non mi chiama? Non lo so, una mezza idea me la sono fatta, probabilmente hanno paura che la mia entrata possa creare scompiglio, far saltare delle dinamiche, probabilmente alcuni concorrenti sarebbero obbligati a levare la loro maschera”.