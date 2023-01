GF Vip, lite tra Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota: il motivo

Ascolta questo articolo

Giorgio Mastrota e Patrizia Rossetti sono sicuramente tra i due dei volti più conosciuti nell’ambito delle televendite sulla televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni l’ex volto di “Uomini e Donne” sarebbe arrivato fino a guadagnare fino a 850mila euro in un solo anno.

Per questo motivo lo stesso Mastrota avrebbe rifiutato più volte di prendere parte al “Grande Fratello Vip“, come dichiarato dal diretto interessato, affermando di non volersi chiudere in una Casa con il rischio di parlare a vanvera con il rischio di perdere del guadagno sicuro.

Lo stesso Mastrota, in una recente intervista avvenuta nel 2022, ha parlato per la prima volta dei suoi guadagni non nascondendosi: “Io il più ricco della tv? Sì, ricco di spirito. I ricchi della tv, quelli veri, sono altri: Scotti, Bonolis, ce ne è una sporta prima di me. Però va detto che guadagno bene e che in 30 anni non mi sono mai fermato“.

La presunta lite tra Giorgio Mastrota e Patrizia Rossetti

Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Giorgio Mastrota avrebbe guadagnato ulteriori spazio sul piccolo schermo per via della presenza di Patrizia Rossetti nella Casa più spiata d’Italia. Per questo motivo, i due si sarebbero resi protagonisti di una lite piuttosto furente.

L’utente della segnalazione a Deianira ha affermato: “Praticamente Patrizia Rossetti, uscita dalla Casa, aveva dei contratti in standby per alcune televendite. Ma, a quanto pare, il suo collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio. Lei lo ha chiamato e gli ha fatto una mega sfuriata perché sembrerebbe che sia stato proprio lui a far saltare i contratti, pensando che Patrizia sarebbe rimasta a lungo al Gf Vip. Lui avrebbe quindi preso il posto di lei in queste televendite“.

Ovviamente al momento si tratta solamente di una indiscrezione, ma non va escluso che Alfonso Signorini possa provare a contattare Giorgio Mastrota con l’obbiettivo di farli avere un confronto faccia a faccia.