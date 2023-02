GF Vip, lite tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli: "La pu**ana la fai pure troppo"

Ascolta questo articolo

Volano stracci tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni, due dei personaggi della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5. Sin da subito si sono mostrate incompatibili sotto alle telecamere del reality show, rendendosi protagoniste di svariati litigi con protagonista quasi sempre Daniele Dal Moro.

Come riportato dal sito “Biccy“, nelle ultime ore tra Oriana e Martina ci sarebbero state delle accuse molto pesanti. Il tutto è iniziato quando la “ragazza dal cuore di latta” ha accusato la showgirl di essere una persona molto maleducata per via degli occhiali da sole che indossa in casa e per il suo parlare in un mix di italiano e spagnolo colorito da brutte parole.

Partendo da questo presupposto in cucina Martina e Oriana si sono rinfacciate di tutte le discussioni fatte nelle ultime settimane, ove soprattutto la Nasoni avrebbe accusato la Marzoli di aver ricevuto da parte sua delle offese piuttosto pesanti: “Quando dici pu**ana alle spalle delle persone? Tesoro dimmelo in faccia allora“.

Oriana smentisce categoricamente di aver detto una cosa del genere, nonostante Martina insiste rivelando di aver sentito più volte quel termine uscire dalla bocca della vippona. La Marzoli però non si tira indietro: “Ma figurati se potresti farlo”, ricevendo una dura frecciatina da parte della sua “rivale” nella Casa: “Amore tu lo fai pure troppo. Ah non ti piace se ti chiamano così eh? Allora smetti di chiamare le persone ‘pu**ana alle spalle”.

Prendendo la palla in balzo, Oriana ripassa nuovamente all’attacco: “Spero che mi chiederai scusa in diretta! Ridicola! Mi hai chiamato pu**ana“. Intanto nella nottata, sempre come riporta “Biccy”, Martina minaccia i suoi compagni di viaggio nel voler abbandonare la casa mentre Oriana, parlando con Milena Miconi, cerca di farsi le sue ragioni.

Sicuramente nella diretta del 20 febbraio Alfonso Signorini toccherà questo argomento, cercando di far rientrare la calma e non far degenerare ancora di più questo rapporto già ormai deficitario.