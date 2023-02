GF Vip, l’invito di Ivana Mrázová a Nikita Pelizon: "Luca ti ha rifiutato, accettalo"

Ascolta questo articolo

Sicuramente l’ingresso di Ivana Mrázová nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha smosso i sentimenti di Luca Onestini. L’ex tronista di “Uomini e Donne” infatti è sembrato sin da subito molto felice di ritrovare la sua ex fidanzata, riaccendendo così il desiderio da parte dei loro fan di un possibile ritorno di fiamma.

Durante la diretta del 9 febbraio, gli autori hanno mandato una clip sulla crisi vissuta da Nikita Pelizon. Qui si vede come l’influencer in settimana sia scoppiata in lacrime per essersi sentita nuovamente allontanata da Luca dopo la sua lite con Matteo Diamante.

L’ex tronista però, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, continua imperterrito per la propria strada ignorando lo sfogo di Nikita e decide di parlare della sua ex: “Sto provando un’emozione mai provata nella mia vita. Vederla felice mi rende felice. Spero che questo momento duri”.

Il confronto tra Ivana Mrázová e Nikita Pelizon

Il tutto però si accende quando viene mostrata la seconda clip, in cui Luca invita Ivana a non rivolgere nessuna parola a Nikita. La ragazza sembra molto affranta dopo aver sentito queste affermazioni, sottolineando il suo dispiacere per non aver nessun dialogo con lui da circa due mesi.

Ivana invece, con la sua solita calma e senza mai alzare la voce, invita Nikita a voltare definitivamente pagina: “Sono un po’ basita da questa situazione perché tra loro non è successo niente. Posso capire che sia presa da lui ma Luca è stato chiaro. Voglio consigliare a Nikita di accettare il no, anche basta”.

Nikita ammette di aver accettato il suo rifiuto, per questo motivo non lo sta infastidendo più e ammette che ormai tra loro due non ci potrà essere più nulla. Luca in merito però interviene: “Questa tragedia che dura da tempo manco se avessimo avuto una storia d’amore è clamorosamente esagerata“.