Nel corso dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, Edoardo Tavassi ha avuto l’occasione di confidarsi con gli altri concorrenti riguardo al suo rapporto speciale con la sorella Guendalina.

In un’intensa chiacchierata con Milena Miconi e Giaele De Donà, Edoardo ha sottolineato l’ammirazione che prova per la sorella e il legame profondo che li unisce.

Il legame speciale tra Edoardo e Guendalina

Guendalina, recentemente al centro di una polemica per essere stata rifiutata da un hotel per famiglie a causa delle sue dichiarazioni piccanti a “Le Iene”, è descritta come una donna forte e indipendente dal giudizio altrui. Edoardo, che si definisce più debole in questo senso, ammira la capacità della sorella di reagire con lucidità e maturità alle critiche e agli attacchi.

Tuttavia, Edoardo e Guendalina condividono anche delle somiglianze, come ad esempio l’ironia. In tal senso, i due fratelli sembrano aver assorbito l’uno dall’altra i rispettivi modi di fare. Guendalina, inoltre, viene descritta come più simile alla madre, mentre Edoardo si identifica come un mix tra il padre, un uomo dal carattere scherzoso, e la madre, sempre pronta con una battuta pungente.

Giaele e il legame con il fratellino Samuele

Giaele De Donà, ascoltando il racconto di Edoardo, si è sentita coinvolta e ha raccontato del suo rapporto con il fratellino Samuele, di quindici anni più giovane. Grazie alla grande differenza di età, Giaele è stata per lui una sorta di seconda madre, occupandosi di lui fin da piccolo e portandolo spesso con sé in diverse attività ricreative, come la sala giochi e il luna park.

Edoardo, da parte sua, ha raccontato di aver avuto un rapporto simile con i nipoti, i figli di Guendalina. Con un velo di malinconia, ha ricordato i pomeriggi trascorsi insieme ai bambini, giocando al parco e guardando i cartoni animati, sottolineando di non aver mai sentito il peso di queste responsabilità, ma anzi, di aver desiderato far sentire ai nipoti la presenza costante della madre. In conclusione, il racconto di Edoardo Tavassi e gli altri concorrenti del “Grande Fratello Vip” ci ricorda l’importanza di coltivare e valorizzare i legami familiari, che possono rappresentare una fonte di forza e di ispirazione in ogni momento della nostra esistenza.