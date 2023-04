GF Vip, le prime dichiarazioni della Pelizon dopo la vittoria: "Stavolta ha vinto la verità"

Anche la settima edizione del “Grande Fratello Vip” ha chiuso il sipario, decretando la vittoria di Nikita Pelizon che si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro. Il pubblico l’ha premiata con il 54,6% dei voti, contro il 45,4% riservato a Oriana Marzoli che ha quindi guadagnato la medaglia d’argento arrivando al secondo posto.

Per gli altri, la serata di ieri sera, è stata solo una carrellata di uscite dalla porta rossa, tra musi lunghi e sorrisi a denti stretti per chi si sentiva la vittoria già in tasca. Subito dopo la vittoria, Nikita ha iniziato a festeggiare insieme all’amica Antonella Fiordelisi e l’ex fidanzato Matteo Diamante, con loro anche amici e parenti.

Le prime dichiarazioni di Nikita Pelizon dopo la vittoria al GF Vip 7

Dopo essere tornata in possesso del suo cellulare, la Pelizon ha subito girato una Instagram Story per ringraziare tutti coloro che hanno votato il suo nome durante la finale: “Sono stra gasata, grazie. Grazie per tutto il sostegno. Ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto, grazie per avermi capita. Grazie per la gioia che sto provando, abbiamo vinto insieme” ha dichiarato emozionata e grata la vincitrice del Gf Vip 7.

I festeggiamenti sono continuati e prima di stappare una bottiglia di champagne, Nikita ha voluto lanciare un messaggio a cui teneva particolarmente: “Il mondo spesso sembra ingiusto, stavolta la verità ha vinto” ha affermato con orgoglio la ragazza. Anche Matteo Diamante ha voluto dire la sua e così ha lanciato il twitter: “Ops, è successo davvero?!?!? Proprio come la storia insegna: Persia vince! Seeeeeeeeeee!!!“.

Le luci si sono spente anche su questa settima edizione che tanto ha soddisfatto sia il conduttore Signorini che i vertici Mediaset, decretando ancora una volta quanto il reality show sia un fiore all’occhiello nella programmazione di Canale 5.