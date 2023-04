GF Vip, le parole di Nikita Pelizon dopo la vittoria

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’influencer e modella, partita inizialmente un po’ in sordina rispetto agli altri vipponi, è riuscita con il tempo ha conquistato l’affetto del pubblico da casa.

Con questa vittoria la concorrente riesce a intascarsi 100 mila euro, di cui la metà andranno a un ente di beneficenza a propria scelta. In merito a questa vittoria, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Nikita ha inizialmente voluto fare un video su Instagram, ove ringrazia tutti i suoi sostenitori.

Le prime parole di Nikita Pelizon

Nel pomeriggio del 4 aprile però pubblica anche un lungo post su Instagram, ove ci tiene ad affermare di essere molto felice per aver sentito l’affetto del pubblico: “Sentire il vostro affetto dal vivo è stato meraviglioso, sono contenta e grata che la verità abbia vinto e che all’esterno abbiate capito la mia persona. Senza il percorso interiore iniziato tanti anni fa non sarei mai riuscita a vivere questa esperienza unica in questo modo, anzi… sarebbe stato totalmente diverso”.

I ringraziamenti da parte di Nikita non si fermano qui: “L’universo d’altronde rispetta sempre i tempi dell’evoluzione della nostra anima. Grazie a voi sono riuscita ad arrivare alla fine, a durare 6 mesi e mezzo raggiungendo questo traguardo tanto atteso. Grazie di tutto perché davvero siamo stati un team! Nikiters siamo una squadra fortissimi. Vi prometto che ci abbracceremo presto e non vedo l’ora di vedervi dal vivo! Grazie a tutte le persone che mi hanno supportato dentro e fuori, La vittoria è vostra perche la mia vittoria siete voi”.

Per Nikita si è trattata di una finale molto speciale anche per via del suo ricongiungimento con la famiglia. Difatti nel corso della diretta sono entrati la madre e il papà della vincitrice, in cui si sono congratulati per l’incredibile percorso fatto dalla ragazza nella Casa.