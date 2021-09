GF Vip, le anticipazioni di Sonia Bruganelli: "Succederanno delle cose un po’ piccantine"

Stasera 13 settembre, dopo tanta attesa dagli appassionati del reality show, inizia la sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La curiosità nella prima puntata ricade soprattutto su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che hanno preso il post di Pupo e Antonella Elia come opinionisti in studio.

Invece parlando per un attimo del cast, composto da oltre venti concorrenti, non sembra aver convinto del tutto il pubblico da casa. Infatti, oltre al nome di Katia Ricciarelli, a oggi non sembrano esserci dei vipponi così affermati che possano creare delle dinamiche interessanti. Signorini però, parlando proprio dei ragazzi, si è mostrato molto felice per le sue scelte, affermando che tutti hanno accettato questa proposta con grandissimo entusiasmo per provare una nuova esperienza di vita.

Le prime anticipazioni sul “GF Vip”

A poche ore dall’inizio della prima diretta, Sonia Bruganelli ha iniziato a dare le primissime anticipazioni sul “Grande Fratello Vip”. Come riporta il sito “The social post” la moglie di Paolo Bonolis, durante la diretta su Instagram con la sua collega Adriana Volpe, avrebbe annunciato che già da stasera ci sono delle novità legate all’amore.

“Da quello che abbiamo visto dalle prove secondo la prima puntata sarà abbastanza ricca e più che altro succederanno delle cose un po’ piccantine“ rivela la Bruganelli ma purtroppo non può dare ulteriori dettagli in merito: “Non posso dirlo se non si inca**ano gli autori, però diciamo che vedremo due personcine che qualcosina insieme l’hanno vissuta”.

Continuando il dialogo con Adriana Volpe, che nonostante le voci su un presunto rapporto d’amicizia mai sbocciato in questa circostanza si mostrano molto affiatate, Sonia rivela di avere già un vip nel suo cuore ma al momento non vuole fare il suo nome. Nella parte finale della diretta Instagram difende Tommaso Eletti, dichiarando che il suo ingresso nella casa potrebbe far cambiare il pensiero della gente su di lui.