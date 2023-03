GF Vip, l’attacco di Davide Silvestri: "Nella Casa tanti atteggiamenti sbagliati. Con Antonella non ci andrei d’accordo"

La settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, sta volgendo a termine e per molti è il tempo dei primi bilanci. Uno degli ultimi intervistati è Davide Silvestri, ex concorrente del programma, che intercettato dai microfoni di “Casa Pipol” ha svelato un suo parere su alcuni concorrenti.

Inizialmente Davide mette le mani avanti, affermando di non aver seguito molto la settima edizione del programma. Nonostante questo dichiara che è rimasto molto deluso dal comportamento di molti concorrenti, sottolineando come gli autori hanno dato molto spazio alla non arte.

Le parole di Davide Silvestri sul GF Vip

Come riportato testualmente dal sito “Biccy“, la sua intervista si apre parlando della sua edizione, non nascondendo di aver realizzato un desiderio grazie al suo approdo in finale: “La finale per me era un sogno e ce l’ho fatta ad arrivarci. Andavo a piccoli passi e con la forza di volontà ci sono arrivato. Sono molto soddisfatto di quello che è stato l’anno scorso”.

Si parla poi degli atteggiamenti tenuti dai concorrenti di questa edizione, rivelando che difficilmente andrebbe d’accordo con la maggior parte di loro: “Pensando che ci sono ragazzini e bambini che si devono riconoscere in questi personaggi, quello che vedo di linguaggio e di atteggiamenti sono da non imitare. Chi sono i concorrenti da non imitare? Quello che si vede di Antonella, Oriana, un po’ tutti, tranne George Ciupilan. Nella Casa di questo GF Vip non andrei assolutamente d’accordo con Antonella per i modi e gli atteggiamenti che ha”.

Ritornando a parlare invece della sua edizione, dichiara di essere ancora in contatto con Alex Belli, Katia Ricciarelli e Jessica Selassié. I rapporti con Barù Gaetani invece si sono un po’ raffreddati, poiché da parte sua non riceve praticamente mai nessun messaggio e deve essere sempre lui a fare il primo passo.