GF VIP, la testimonianza del pubblico: “Dovevamo applaudire Antonella Elia altrimenti ci cacciavano”

Ancora bufera sul Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Tra le varie squalifiche, i rimproveri ed i litigi spesso indecorosi da parte dei vip concorrenti si fanno strada anche delle insinuazioni su presunti trattamenti di favore da parte del conduttore per proteggere alcuni concorrenti.

Secondo un rumor trapelato dalle pagine di Libero Quotidiano uno degli spettatori presenti in studio avrebbe svelato retroscena che confermerebbero una tesi che già da tempo circola sul web: Antonella Elia viene protetta da Signorini e dagli autori del Gf Vip.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, infatti, il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato i concorrenti in merito ad una furiosa liti avvenuta tra Antonella Elia e Valeria Marini durante la quale l’ex ragazza di Non è la Rai ha spintonato Valeria Marini, rea di averle sventolato in faccia il suo rosario.

Signorini, inoltre, ha reso noto un atteggiamento particolare da parte dei concorrenti, in particolare di Fernanda Lessa, proprio ai danni della Elia, ritenuta vittima di un’accanimento da parte degli altri concorrenti presenti nella casa.

In molti hanno notato l’atteggiamento protettivo di Signorini nei confronti della Elia tanto che l’hastag #Signorinifuori ha imperversato su Twitter ed è anche partita una petizione per rimuovere Signorini dalla conduzione del GF Vip.

A supportare questa tesi anche la testimonianza di una persona presente in studio durante la diretta del GF Vip, secondo la quale l’atteggiamento del pubblico nei confronti della Elia sarebbe stato pilotato dagli autori. Secondo quanto riporta Libero Quotidiano, quindi, ci sarebbe un netto favoritismo nei confronti della showgirl: “Oggi come ogni puntata ero tra il pubblico. Entriamo e un signore inizia a dirci che quando Antonella Elia avrebbe parlato noi dovevamo applaudire. E cosi è stato, un ragazzo due file dietro me ha fischiato ed è stato allontanato in malo modo da due persone in cappotto e sciarpa. Volevo dire a tutta la redazione di Grande Fratello, non vi vergognate nemmeno un po?” si legge sul profilo Instagram del testimone.

Accuse molto gravi che, se confermate, farebbero perdere non poca credibilità al Grande Fratello Vip di Mediaset.