GF Vip, la stoccata di Luigi Favoloso ai vipponi

La settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, è ormai terminata da circa due settimane. Infatti ora tutta l’attenzione da parte di Mediaset si è spostata su “L’isola dei famosi“, in cui si sta lavorando duramente per regalare a Ilary Blasi delle dinamiche interessanti.

Nonostante la finale però i vipponi stanno continuando a far discutere. La rete diretta da Pier Silvio Berlusconi, a causa di alcuni comportamenti ritenuti fin troppo sopra le righe, ha deciso inizialmente di punire i concorrenti dentro la Casa per poi cercare di far parlare della settima edizione il minor tempo possibile, ove da “Verissimo” sono stati intervistati pochissimi protagonisti sfuggendo praticamente a ogni domanda relativa al “GF Vip”.

La frecciatina di Luigi Favoloso

Negli ultimi giorni anche Luigi Favoloso, conosciuto soprattutto per il suo flirt con Nina Morić, rilascia un duro attacco nei confronti dei concorrenti che hanno preso parte alla settima edizione del “GF Vip”. Nelle sue storie di Instagram, Luigi sottolinea come per i concorrenti siano finite le ospitate nei salottini televisivi, in cui poi ricorda come lui ai tempi del reality è riuscito a lavorare per circa un anno in maniera quasi interrotta.

“Ho guardato per curiosità le storie dei ragazzi appena usciti dal Grande Fratello” ha iniziato Luigi Favoloso per poi aggiungere: “Ieri era venerdì, qualcuno ha passato la serata al cinema, altri in casa. Io quando ho fatto in GF nel 2018 il primo venerdì sera senza lavoro l’ho fatto a fine 2019, un anno e mezzo dopo”.

Secondo il diretto interessato il problema sarebbe dovuto a causa delle amicizie e coppie poco convincenti nate nella Casa: “Forse quei fandom di coppia ottenuti fondendo i nomi dei personaggi, o storpiandoli, in realtà sono una ca**ta sopravvalutata. Si pensa che il pubblico sia tutto come quei 500 invasati che lanciano hashtag e fanno le collette per gli aerei”.