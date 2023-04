GF Vip, la sorpresa di Brad a Sofia Giaele De Donà: "Questi sei mesi sono stati difficili per me e per la mia famiglia"

Proprio nelle ultime settimane Sofia Giaele De Donà, una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, aveva esternato tutta la sua preoccupazione nei riguardi del marito Bradford Beck. La vippona ha infatti rivelato di come fosse dispiaciuto del silenzio tenuto dall’imprenditore americano nel corso dei mesi, ove si è fatto sentire solamente in casi eccezionali.

La storia d’amore tra Giaele e Bradford è stata sulla bocca di tutti sin dai primissimi giorni. La De Donà non ha mai nascosto di vivere una relazione aperta con il marito, rivelando come entrambi si vedono anche con altre persone. Una dichiarazione piuttosto importante quella rilasciata dalla influencer ove sin da subito ha subito numerosi attacchi nella Casa, soprattutto da Antonella Fiordelisi.

Nonostante le critiche degli altri vipponi, la vippona è riuscita comunque ad arrivare fino alla puntata finale. Una diretta che, come annunciato da Alfonso Signorini nelle prime battuta, sarà ricca di colpi di scena per tutti, e anche Giaele è stata protagonista di una bella sorpresa da parte del marito.

La sorpresa ricevuta da Sofia Giaele De Donà

Atterrato a Roma da Los Angeles poche ore prima della finale, Brad ha inizialmente lasciato un video per la compagna in cui si congratula con lei per l’ottima esperienza vissuta nella Casa: “Questi sei mesi sono stati difficili per me. Sono stati momenti difficili per me e la mia famiglia, questa è la finale e la porterai per sempre con te. Ma se non dovessi vincere sappi che l’importante è il viaggio. Goditi il momento”.

Prima di salutarlo Giaele, in maniera emozionate, rivela di non essersi mai pentita di aver convolato a nozze con Brad: “Sposarti è stata la decisione più bella che potessi prendere nella mia vita”. Successivamente si incontrato faccia a faccia, ove la concorrente salta immediatamente tra le braccia del suo uomo.