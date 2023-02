GF Vip, la sorella di Sarah Altobello contro Attilio Romita: "Sei un piccolo uomo"

Ascolta questo articolo

Continua il battibecco a distanza tra Sarah Altobello e Attilio Romita, due dei protagonisti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Sarah non ha mai nascosto di provare una certa simpatia per l’ex volto del TG1 e, soprattutto nelle prime settimane, i due hanno mostrato un certo feeling.

Il loro flirt però è crollato dopo la lettera inviata da Mimma Fusco al suo compagno, in cui lo invita a non presentarsi al suo appartamento dopo l’avventura al “GF Vip”. Da questo momento in poi il giornalista, per mettersi sulla difensiva, ha lanciato dei duri attacchi nei confronti di Sarah, in cui quest’ultima più volte è scoppiata in lacrime.

Giusy Altobello attacca Attilio Romita

Durante la diretta del 20 febbraio Giusy Altobello, sorella di Sarah, è l’ospite della diretta. In questa circostanza, come riporta il sito “TGcom24“, attacca subito Attilio: “Io la ricordo come un grande giornalista. Ma oggi la vedo come un uomo molto piccolo. Ha additato Sarah come la ‘ragazza fru fru’, ma dire che è una persona da portare nel van o da non portare a cena con i suoi colleghi altolocati, le dico che è nata in una famiglia dove il rispetto e l’educazione sono di casa. È trasparente, pulita e non dice neanche una parolaccia”.

Sarah precedentemente aveva manifestato il suo dispiacere per le parole ascoltate da Attilio nel corso delle settimane, sottolineando come di non meritarsi certi epiteti poiché nei confronti di Romita, sia nel bene che nel male, si è comportato nel migliore dei modi stando sempre vicino a lui.

Dopo essersi scusato con alcuni comportamenti tenuti nei confronti di Sarah, il giornalista ha voluto rispondere in maniera piuttosto approssimativa alle accuse di Giusy: “Se lei dice queste cose avrà anche le sue ragioni, le ho ascoltate, le rispetto e la saluto”.

Infine Giusy però ha voluto lanciare una frecciatina anche ad altre ragazze nella Casa, in particolar modo a Sofia Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Nicole Murgia: “Ci sono delle ragazze che sparlano e dicono che non ti schieri, non ti esprimi e sei ignava. Ma tu sei una che dice le cose direttamente in faccia“.