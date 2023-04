GF Vip, la settima edizione viene vinta da Nikita Pelizon

Nella giornata del 3 aprile finisce definitivamente la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un’edizione non molto facile da portare avanti per Mediaset, sia per le critiche ricevute a partire dal caso legato a Marco Bellavia che per la durata di 197 giorni.

Nonostante le problematiche, Mediaset con un comunicato ha mostrato tutta la felicità per i numeri ottenuti da Alfonso Signorini e dal suo staff, confermando quindi un’ottava edizione. Proprio sul futuro del programma si mormora che, salvo clamorosi colpi di scena, la Casa non sarà più ubicata a Cinecittà ma presso gli studi Voxson di via di Tor Cervara 286, che avrebbero avuto la meglio sugli studi Videa in via Livigno.

La vittoria di Nikita Pelizon

Una puntata scoppiettante, che ha visto immediatamente i due concorrenti favoriti alla vittoria sfidarsi al televoto, cioè Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Riesce a vincere, con il 59.8% delle preferenze, ove la vippona si mostra sorpresa per l’esito del televoto, mentre il romano dice che se l’aspettava una sua eliminazione.

Il successivo televoto vede sfidarsi Nikita Pelizon (che aveva eliminato precedentemente Micol Incorvaia), Oriana Marzoli e Alberto De Pisis (che era riuscito a prevalere inizialmente contro Milena Miconi e poi con Sofia Giaele De Donà). Al televoto flash si classifica in terza posizione proprio Alberto, quindi per la vittoria finale è un testa a testa tra Nikita e Oriana.

Alfonso Signorini, prima di annunciare la vincitrice, ha esternato tutta la sua emozione per come sono andate le cose: “Vi confesso che è stata una maratona bellissima ma anche faticosa che si può condurre fino alla fine solo se animati da una grande passione e voi questa passione non me l’avete fatta spegnere. Io questo programma l’ho sempre amato e continuo ad amarlo”.

Alla fine però arriva il fatidico verdetto: a vincere è Nikita Pelizon, che scavalca in classifica anche Oriana Marzoli. Una vittoria che per molti era nell’aria, poiché la vippona negli ultimi giorni ha avuto il supporto di Antonella Fiordelisi e del suo fandom.

Il tutto termina con Alfonso Signorini che dà appuntamento per il mese di settembre, rivelando che ci saranno delle novità importanti.