GF Vip, la prima intervista di Nikita Pelizon dopo la vittoria

Nikita Pelizon, dopo aver esultato sui social per la vittoria nella settima edizione del “Grande Fratello Vip” su Instagram dapprima con una storia di Instagram e successivamente con un lungo post in cui ha voluto ringraziare i Nikiters, che non è altro il suo fandom, in questi giorni ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi Magazine” diretto da Alfonso Signorini.

Qui la modella e influencer ha voluto raccontare in maniera dettagliata la propria esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia e dei concorrenti con cui è riuscita a legare di più. Nella chiacchierata alla rivista però parla anche dei suoi desideri futuri, ove non nasconde di avere già qualche progetto per la testa.

La prima intervista di Nikita Pelizon

Parlando dei concorrenti con cui ha legato di più, in maniera un po’ sorprendente Nikita non cita Antonella Fiordelisi e George Ciupilan, i suoi due migliori amici nella Casa: “Amaurys Pérez e Luca Onestini che è il mio ricordo più bello e la persona che mi ha fatto soffrire di più”.

Sulla propria vita sentimentale Nikita non nasconde di voler trovare l’amore: “Desidero innamorarmi sempre e dovunque. In casa sarebbe stata tosta, poteva succedere ma non c’è stato modo. Dopo tante settimane al Gfvip non ti puoi lamentare se vinci, ma avrei scelto sempre l’amore”.

Il suo sogno però resta quello di continuare a lavorare nell’ambiente artistico, non nascondendo quindi di voler dedicare il suo futuro all’arte, la musica e il campo motivazionale. Proprio per questo motivo i 50mila euro di beneficenza ha deciso di donarli a delle associazioni che si occupano di ambiente.

L’esperienza ovviamente, come capitato per tutti, non è stata delle più semplici e nella Casa ha dovuto vivere con i propri limiti, affermando però che questa sua esperienza al “Grande Fratello Vip” le è servita anche per per affrontare, parlare e risolvere i problemi senza timore.

La sua avventura però è stata positiva anche per la presenza di Luca: “Il momento più bello è stato quando è entrato Luca, c’era molta complicità, gioco: prima di lui la situazione in casa era una laguna, poi mi sono trovata l’Oceano. La cosa peggiore è stata quando non ci siamo più capiti, ho sentito la Casa venirmi contro e dubitare di me. Credo ci sia stata tanta incomprensione, gli stavo interessando, ma non vedevo limpidezza, continuava a parlarmi di amicizia con comportamenti non da amico”.

Il suo obbiettivo quindi continua a essere quello di trovare l’amore della sua vita, rivelando di volere una persona accanto a lei che sia profonda, analitica, non orgogliosa, e che sia disposta a lavorare insieme per migliorare.