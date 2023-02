GF Vip, la mamma di Nikita Pelizon attacca duramente la produzione: le sue parole

Ascolta questo articolo

Arriva un nuovo attacco da parte della famiglia di Nikita Pelizon nei confronti degli autori del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5. Infatti già nei mesi scorsi i suoi parenti, insieme all’avvocato della influencer, avevano sottolineato come Nikita era bullizzata dagli altri concorrenti nella Casa.

Nonostante le critiche e gli attacchi ricevuti negli studi di Cinecittà, Nikita resta comunque una delle protagoniste di questa edizione. Oltre alla conoscenza non andata benissimo con Luca Onestini, ove quest’ultimo continua a provare un forte astio nei confronti della Pelizon, nelle settimane anche Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis e Sofia Giaele De Donà hanno rivelato di avere dei forti dubbi sui comportamenti tenuti da Nikita nella Casa.

Il duro attacco della mamma di Nikita

Immediatamente dopo la puntata del “Grande Fratello Vip”, andato in onda nella giornata di lunedì, la madre di Nikita ha lanciato una dura stoccata agli autori della trasmissione. La signora Sabrina ha infatti accusato nuovamente la maggior parte dei concorrenti di atteggiamenti molto vicini al bullismo.

“La ‘Gang del cortiletto’ decide sempre con 2 mosse di anticipo chi votare e tiene addirittura 2 carte in mano” ha rivelato con decisione la signora Sabrina parlando di alcuni dei concorrenti nella Casa per poi andare più nei dettagli: “Peccato che Nikita, Davide ed Antonella non abbiano creato una strategia di gruppo.Come negli scacchi, per arrivare alla regina, bisogna prima eliminare chi la protegge ed è attorno a lei, ovvero i pedoni e gli alfieri. Questo concetto Luca e Tavassi lo sanno bene. Credo lo applichi anche Antonino giocando da ‘libero'”.

Successivamente parla di alcune strategie fatte durante la nomination e il suo atttacco viene indirizzato anche agli autori della settima edizione del “GF Vip”: “Quindi se Davide, Nikita ed Antonella avessero votato la stessa persona, avrebbero ‘mirato’ meglio. Dany e Andrew purtroppo, li hanno già allontanati da loro incastrandoli col ‘trucchetto’ della ‘clip a coppie’. Atti, fatto immune, è servito a mandare loro 3 in nomination, altrimenti ci finiva lui ed era eliminato al 100% (quale pedina sacrificabile dalla gang). La ‘scacchiera’ è il campo di battaglia e le pedine sono i vipponi. I veri giocatori sono la produzione, i manager e gli autori“.

Si tratta quindi di un attacco piuttosto mirato da parte della madre di Nikita nei confronti del “GF Vip” e sarebbe interessante come si evolverà la vicenda nei prossimi giorni, in cui non si può escludere un’ospitata da parte di uno dei familiari dell’influencer.