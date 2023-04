GF Vip, la dura linea editoriale presa da Mediaset: "La rete vuole dimenticare la settima edizione"

La settima edizione del “Grande Fratello Vip“, nonostante i buoni ma non eccezionali numeri ottenuti durante i mesi della messa in onda, non sembra essere piaciuta a Canale 5 e Mediaset. Difatti mai come quest’anno il programma ha fatto discutere per alcune cadute di stile piuttosto importanti, tra cui il caso legato al bullismo nei confronti di Marco Bellavia.

Proprio per questo motivo, nelle ultime settimane della messa in onda, Pier Silvio Berlusconi ha preso la decisione di rendere più severo il regolamento del gioco. Questo ha causato la squalifica di Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, oltre al fatto di aver ammonito i concorrenti in più occasioni dinanzi al minimo errore.

L’idea di Mediaset sul GF Vip 7

Per questo motivo, come riporta il sito “Tv Blog“, l’obbiettivo di Mediaset resta quello di mettere alle spalle ciò che è successo nella Casa del reality show. I concorrenti infatti stanno avendo pochissimo spazio nei salottini di Canale 5 e anche alcuni programmi che ne parlavano piuttosto frequentamente, come “Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque”, hanno dedicato poco o nulla al “GF Vip”.

“Il segnale più clamoroso dell’isolamento di cui è oggetto il Grande Fratello Vip è evidentemente quello che arriva da Verissimo, trasmissione-manifesto di Mediaset” si legge su “Blogo” per poi aggiungere: “Nel salotto di Silvia Toffanin da oltre un mese non c’è traccia dei concorrenti del GF Vip. L’ultimo al quale è stata concessa l’ospitata è Antonino Spinalbese, a inizio marzo, da tempo uscito dal gioco. Per il resto, niente intervista né alla vincitrice, né tantomeno alle coppie che si sono create all’interno del programma”.

Non viene escluso comunque che con il tempo la linea di Mediaset possa ammorbidirsi nei confronti di alcuni ex concorrenti che hanno preso parte alla settima edizione del “Grande Fratello Vip”, ma al momento però la situazione resta piuttosto tesa.