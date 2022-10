GF Vip, la confessione di Attilio Romita: "A causa del reality ho perso mia figlia, non mi parla più"

Ascolta questo articolo

Il giornalista Attilio Romita, già più volte negli anni passati in varie interviste, ha espresso più volte il suo sogno di partecipare al “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5. Questo desiderio è stato finalmente realizzato da Alfonso Signorini che lo chiama come concorrente della settima edizione.

Attualmente però l’ex conduttore del telegiornale di Rai 1 non sembra essere felice di come stanno andando le cose nella Casa. Attilio infatti, immediatamente dopo la diretta del 13 ottobre, afferma di avere alcune difficoltà familiari, in particolar modo con la figlia, che avrebbe deciso di allontanarsi da lui per via della propria partecipazione al “GF Vip”.

Lo sfogo di Attilio Romita

Per Attilio gli autori stanno facendo uscire un’immagine sbagliata di se fuori dalla Casa che potrebbe complicare il suo obbiettivo di riavvicinarsi nuovamente alla figlio. Nella discussione, come riporta testualmente il sito “Biccy”, si parla del caso legato a Pamela Prati e Mark Caltagirone, ove Romita non nasconde di avere ancora dei dubbi in merito.

“Quello che sta succedendo non va bene” afferma Attilio come riporta “Biccy” per poi parlare del Prati-Gate: “Da qui ne esco come una macchietta e non mi piace. Non posso parlare della storia di Pamela. Non posso esprimere il mio parere su Marco. Anche su Pamela, le voglio bene, ma non c’è stata la verità. Dove sono le persone in galera? Ho visto scene da film horror come il video del compleanno. Quella clip era da brividi ragazzi. Lei parla di truffa e come mai nessuno è finito nei guai? Se ci sono prove dovrebbero esserci già delle condanne”.

Infine parla del delicato caso dedicato alla figlia, in cui sottolinea di voler riconquistare nuovamente il suo rispetto: “Io mi vergogno agli occhi di mia figlia per come mi fanno uscire. Lei non mi parla più da quando ha saputo che venivo qui. Mi ha detto ‘interrompo le comunicazioni, le tue caratteristiche non sono adatte a quel programma. Se entri lì perdi una figlia sappilo’. Quando uscirò proverò a riprendermela. Se poi esco con ‘ste scenette davvero non la recupero. Poi continuano a dire che bacio tutti e faccio l’idiota. Così ne esco male e mia figlia sarà ancora più arrabbiata”.