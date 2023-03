GF Vip, Ivana Mrázová lascia la Casa e Luca Onestini scoppia in lacrime

Ascolta questo articolo

Ivana Mrázová, un po’ a sorpresa, abbandona la Casa del “Grande Fratello Vip“. Come annunciato più volte da Alfonso Signorini nel corso delle settimane la permanenza della modella ceca era solamente temporanea, ma nessuno si sarebbe aspettato un suo addio nel corso della diretta del 2 marzo.

Per Ivana però l’esperienza può considerarsi molto positiva, siccome è riuscita nuovamente a trovare quella sintonia con Luca Onestini. Proprio l’ex volto di “Uomini e Donne”, dopo aver ascoltato le parole di Signorini in merito all’addio dell’influencer, ha promesso che si ritroveranno una volta finita questa esperienza negli studi di Cinecittà.

Ivana Mrázová abbandona la Casa del “GF Vip”

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, anche Ivana pare piuttosto sorpresa dal fatto che debba abbandonare il programma: “Mi piacerebbe restare ma se devo lasciare la Casa va bene. Luca resta una delle persone più importanti della mia vita. Sono felice di essere venuta qua per ritrovarlo”.

Luca Onestini parla invece della notte in cui hanno dormito insieme ove, stuzzicato ironicamente da Signorini, afferma che non si sono lasciati andare: “Abbiamo dormito insieme dopo un anno e mezzo. Per lei era un po’ come la prima volta, per me era come se fossero passati 5 giorni dall’ultima volta insieme, E ho avuto molto tentazioni“.

In seguito alle parole di Signorini in merito all’addio di Ivana dalla Casa più spiata d’Italia, Luca resta sorpreso e anche un po’ deluso prima di scoppiare in lacrime: “Pensavo che restasse, non me l’aspettavo. Le nostre vite torneranno a incrociarsi di nuovo. Non so che cosa accadrà fuori ma ci ritroveremo. Poi decideremo insieme”.

La stessa sorte è capitata anche a Martina Nasoni, la ragazza dal “cuore di latta”, che è entrata nella Casa del “Grande Fratello Vip” proprio come Ivana e quindi ha abbandonato i giochi durante la diretta. Prima di farlo però ha avuto un confronto piuttosto acceso con Daniele Dal Moro, il suo ex fidanzato.