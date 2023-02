GF Vip, Ivana Mrázová contro Luca Onestini: "Ragionare con lui in maniera matura è impossibile"

Ascolta questo articolo

Ivana Mrázová, durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, ha parlato nuovamente della sua rottura con Luca Onestini insieme ad Alfonso Signorini. Secondo la modella ceca l’ex tronista di “Uomini e Donne” non avrebbe ricevuto da parte sua il giusto affetto nel periodo più buio della sua vita, cioè dopo la scomparsa del padre.

La modella poi racconta del suo sfogo a Luca dopo la diretta, che però non prende benissimo le sue parole. Difatti, come è possibile anche vedere in svariate clip pubblicate dagli utenti su Twitter, il vippone inizia ad alzare i toni contro Ivana invitandola a non mentire più su un argomento delicato e di essere pronto a querelarla con i suoi avvocati dopo l’esperienza al “GF Vip”.

Lo sfogo di Ivana Mrázová e Luca Onestini

Durante una confidenza con Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, Ivana rivela di non essere entrata nella Casa del “GF Vip” con l’obbiettivo di riallacciare un rapporto con Luca: “Quando mi hanno chiamato, ho pensato che sarebbe stata una bella possibilità per noi due, rivederci e affrontare questa cose. Se si parla in maniera matura si può costruire, ma con lui è impossibile“.

Successivamente Oriana Marzoli cerca prova a tirare su di morale Luca Onestini, che pare ancora molto triste per lo sfogo di Ivana avuto in diretta: “Non è la verità. Non è vero che non le sono stato vicino. Lei deve prendersi le responsabilità di quello che ha detto. La verità è un’altra, ha mentito spudoratamente. Mi sembra fuori luogo tutto”.

La Marzoli quindi cerca di dare un consiglio all’ex tronista: “Visto che è per te una persona importante, potresti darle la possibilità di parlare”. Per il momento però sia Luca che Ivana si stanno evitando e probabilmente, salvo colpi di scena, un accenno di dialogo ci potrà essere solamente nel corso della diretta di lunedì.