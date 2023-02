GF Vip, il team di Nikita Pelizon: "Dette parole gravissime nei suoi confronti. Le prime diffide sono partite"

Ascolta questo articolo

La famiglia di Nikita Pelizon continua ad attaccare, senza giri di parole, la produzione del “Grande Fratello Vip”, il reality show in onda su Canale 5. Al termine dell’ultima puntata, andata in onda nella giornata di giovedì, la mamma della influencer è intervenuta nuovamente su Instagram.

In questa circostanza la madre della giovane ha voluto parlare dei tre punti di cui la figlia, in questi mesi, è stata al centro di ogni dibattito. Si parte dalle accuse di Sarah Altobello, per poi passare a quelle di Antonella Fiordelisi e infine Luca Onestini, promettendo di essere pronto a far partire le prime diffide.

La mamma di Nikita Pelizon fa partire le prime diffide

Si comincia da Sarah Altobello: “Accusata di averle dato della poco di buono, cosa non vera. Abbiamo tutti il video di quando la stessa Sarah afferma: “Ho fatto anche l’arrampicatrice sociale” (in puntata ha negato di averlo detto). Quindi Nikita ha solo riportato una sua frase” per poi passare ad Antonella Fiordelisi: “Caso Antonella: accusata di aver criticato il fisico di Antonella, cosa non vera. Abbiamo il video integrale di Nikita che in un discorso riporta le parole della stessa Antonella, aggiungendo che per lei ha un fisico stupendo e non deve sentirsi in difetto per un chilo in più”.

Infine è impossibile non parlare di Luca Onestini, ove Nikita nelle scorse settimane ha provato più volte a tentare un approccio nei suoi confronti senza successo: “Accusata di essere pazza e visionaria perché avrebbe inventato cose mai esistite. Abbiamo i video. Luca ha negato di averla presa dai capelli, di averla sbattuta al muro, di aver richiesto “porc*te” all’orecchio, di averle fatto scritte e cuori sul corpo con una penna”.

La delusione da parte della madre di Nikita Pelizon per aver ascoltato alcune affermazioni resta ancora molto alta, proprio per questo motivo: “Sono state dette parole gravissime nei confronti di Nikita e ancora nessuno ha mostrato nulla. Concludo dicendo che ognuno ne risponderà nelle sedi opportune e dichiaro che le prime diffide sono partite“.

Il suo obbiettivo però resta quello di entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip” per una serata con l’obbiettivo di poter riuscire a tranquillizzare la figlia in merito agli ultimi attacchi ricevuti. E, conoscendo le idee di Alfonso Signorini, non è escluso che la signora Pelizon possa fare il suo ingresso in una delle prossime puntate.

Invece la sorella di Nikita, di nome Jessica, ricondividendo il messaggio del team di Nikita sul proprio profilo, ha invitato i fan a non accusare la famiglia di non fare nulla. Rivela di come star soffrendo molto negli ultimi giorni e di essere arrivata addirittura a vomitare per lo stress durante la diretta di giovedì.