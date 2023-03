GF Vip, il papà di Edoardo Donnamaria: "Contro mio figlio tentativo di distruzione mediatica"

Ascolta questo articolo

Per Edoardo Donnamaria è sicuramente uno dei momenti più critici da quando è iniziata la sua avventura nella settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5. Difatti l’ultima diretta vissuta non è stata delle migliori, in cui ammette dapprima di aver toccato il seno dell’ultima eliminata Nicole Murgia per poi rompere nuovamente con Antonella Fiordelisi.

Al momento Edoardo è finito al televoto con cui dovrà giocarsi la sua permanenza nella Casa con Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi. Secondo i primissimi sondaggi, presenti sul forum non ufficiale del “GF Vip”, proprio l’ex volto di “Forum” sarebbe tra i favoriti ad abbandonare gli studi di Cinecittà.

Il commento di Vincenzo Donnamaria su Twitter

Intanto, nella serata del 1° marzo il papà di Edoardo Donnamaria, cioè il signor Vincenzo, ha voluto lasciare un commento sul suo profilo ufficiale di Twitter. In questa circostanza spezza una lancia a favore del vippone, svelando come sia entrato a sua insaputa in un tentativo di distruzione meediatica e non meriterebbe questo trattamento poiché, insieme ad Antonella Fiordelisi, è riuscito a portare avanti le dinamiche del gioco.

“Dopo il tentativo di distruzione mediatica – obiettivamente non riuscito – che dite lo solleviamo al di sopra di tutto” ha rivelato Vincenzo Donnamaria per poi aggiungere chi, secondo lui, possa vincere la settima edizione del “GF Vip”: “Lo merita per aver tenuto il GF da solo con Anto. Affermo che Anto vincerà il grande fratello. VOTA EDO”.

In molti commenti non credono che il papà di Edoardo possa pensare che Antonella meriti di vincere il “Grande Fratello Vip” ma, rispondendo a una fan sotto ai commenti, ribadisce nuovamente questo suo pensiero in merito alla schermitrice campana: “A scanso di equivoci. non solo lo penso. Ma penso che nessuno più di lei lo meriti“.