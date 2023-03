GF Vip, il faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

La rivalità tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia è stato uno degli argomenti più chiacchierati durante la settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Le due vippone si sono scontrate praticamente da subito, in cui non sono mancate delle offese anche piuttosto importanti.

Alfonso Signorini, nonostante l’eliminazione di Antonella, ha deciso comunque di portare avanti questa dinamica. La schermitrice è infatti una delle ospiti della diretta, ove Micol resta piuttosto infastidita del faccia a faccia etichettando il livello della conversazione molto basso.

Il confronto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, il discorso viene aperto da Antonella: “Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui”.

Micol sembra essere in difficoltà addirittura a rispondere alle sue parole, affermando di essere comunque dispiaciuta per non essere più seguita sui social da Edoardo. Successivamente lancia una frecciatina alla schermitrice campana, sottolineando come di non riuscire a reggere una conversazione di livello così basso.

Da casa e dallo studio quasi tutti si schierano nei confronti di Micol. L’esperta dei social Giulia Salemi ha rivelato di non essere intenzionata a leggere i commenti scritti dai fan su Twitter, poiché la maggior parte delle persone prende le difese della Incorvaia lanciando degli attacchi pesanti contro Antonella.

Ci va dura anche Orietta Berti, che non ha mai nascosto di apprezzare poco il carattere di Antonella: “Quella signora non deve aver letto quello che si detto di lei di così negativo in tutti questi giorni evidentemente”. Sonia Bruganelli invece le consiglia di godersi la vita reale, ricordando come non sia per forza una cosa negativa l’essere andati a casa.