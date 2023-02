GF Vip, il confronto tra Ivana Mrázová e Luca Onestini: "Lui è una delle persone più importanti della mia vita"

Ascolta questo articolo

Il bacio scambiato da Ivana Mrázová e Andrea Maestrelli durante la festa di San Valentino nella Casa del “Grande Fratello Vip” ha scaturito una forte gelosia da parte di Luca Onestini, mentre l’ex tronista si è immediatamente rifiutato di baciate Nicola Murgia sotto lo sguardo della sua ex fidanzata.

Dopo questo gioco arriva il confronto tra Ivana e Luca, in cui l’ex conduttrice del “Festival di Sanremo” afferma di non essersi messa a limonare un’altra persona e di non aver dato questo bacio ad Andrea per provocarlo. Ricorda poi che è attualmente single, invitando l’ex tronista di “Uomini e Donne” di non avere nessuna aspettativa per il futuro.

La risposta di Luca non si fa attendere, sottolineando di non esserci rimasto male per il bacio a stampo scambito con Andrea ma da parte sua non si sarebbe mai aspettato che avrebbe baciato un altro ragazzo nella Casa: “Io ho scelto davanti a te, io non mi sono mai baciato con nessuno qua. Tu alla prima occasione ti sei baciata con chi capitava“.

Il confronto in diretta tra Luca e Ivana

Nel corso della puntata, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, si ritorna a parlare della loro rottura, ricordando come abbiano sofferto molto in quel periodo: “Da una parte c’è il ritrovare quel feeling quasi unico che abbiamo sempre avuto, dall’altra la sofferenza di quando è finito tutto, la paura di rivivere quel dolore“.

Luca, per l’ennesima volta, si dichiara deluso che Ivana ci sia stata a questo gioco mentre lui no. Intervenuta in merito a questo bacio, l’influencer ammette di essere felice per aver baciato Andrea: “Luca è e sarà una delle persone più importanti della mia vita. Il gioco, con il senno di poi, sono contenta di averlo fatto perché ci ha portato a confrontarci con una sincerità di cui avevo bisogno. Anche lui ha delle cose dentro che non tira fuori”.