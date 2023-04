GF Vip, i primi rumor sull’ottava edizione

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Resta piuttosto difficile lasciare un commento, poiché si trattano di indiscrezioni che non possono ricevere nessuna conferma, ma di certo sono nomi piuttosto plausibili e non vanno per nulla esclusi per il cast del "GF Vip 8". Tuttavia nei prossimi mesi le cose possono cambiare, e magari qualche volto può uscire anche da "L'isola dei famosi".