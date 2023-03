GF Vip, i finalisti e gli eliminati dell’ultima diretta

La semifinale del “Grande Fratello Vip“, andata in onda nella giornata del 27 marzo su Canale 5, è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Infatti sin dalle prime battute Alfonso Signorini ha annunciato ai telespettatori l’intenzione di far scegliere tramite televoto i prossimi due finalisti ed eliminati della settima edizione.

Il primo televoto vede salvarsi Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, poi arriva il verdetto finale in cui viene annunciato il primo eliminato, cioè Andrea Maestrelli. Il vincitore del televoto è invece Edoardo con il 54.7%, Nikita Pelizon il 36%, Alberto De Pisis il 3.7%, Luca Onestini il 3.4%, Milena Miconi il 1.3% e Andrea lo 0.9%.

Dopo varie sorprese e gli ultimi chiarimenti, i concorrenti vengono chiamati nella stanza Super Led per dare via alle ultime nomination per scegliere chi voler eliminare. Sofia Giaele De Donà sceglie Nikita, Luca nomina Milena, Nikita per Alberto, Milena sceglie Luca, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Alberto nominano Nikita. La più votata è quindi la Pelizon, che sceglie di portarsi al televoto Alberto, mentre quest’ultimo manda in nomination Luca.

Quindi al televoto flash ci vanno Nikita, Alberto e Luca. I tre arrivano negli studi di Canale 5, ove Alfonso Signorini annuncia che a essere eliminato è Onestini, mentre la quinta finalista è la Pelizon con il 48% (Alberto ha ottenuto il 28% mentre Luca il 24%).

Proprio Alberto, stuzzicato da Signorini, ha mostrato tutta la propria delusione per l’eliminazione di Luca, che ritiene essere ancora uno dei suoi amici: “Sono pietrificato, ero convinto di uscire io. Lui è un mio amico, sono in imbarazzo come non lo sono mai stato in vita mia”.

Gli ultimi due concorrenti rimasti in gioco, cioè Alberto e Milena, si giocheranno il sesto e ultimo posto in finale nel televoto che si deciderà lunedì 3 aprile.