GF Vip, i Donnalisi contro il programma: "Antonella Fiordelisi massacrata con una narrazione spesso distorta"

I Donnalisi, i fan di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, hanno pubblicato una lunga lettera sui social network per andare contro il “Grande Fratello Vip“. In questo messaggio viene confermato le parole della schermitrice, in cui si legge come l’ex vippona sia stata eliminata per una scelta del loro fandom.

Nella lettera, presente anche sul sito di “Isa & Chia“, i fan di Antonella spiegano il motivo dietro alla scelta di eliminarla dagli studi di Cinecittà: “Sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello spettacolo, massacrata con una narrazione spesso distorta, hanno mostrato solo ciò che hanno voluto per alimentare l’odio social nei tuoi confronti e dopo l’ennesima puntata in cui non ti è stata resa giustizia, abbiamo deciso di dire basta”.

Ricordano poi come Antonella si sia presa il peso di tutte le dinamiche della settima edizione del “GF Vip”, sottolineando che quasi sicuramente non sarebbe riuscita a vincere poiché ci sono troppi raccomandati nel cast. Per questo motivo, dopo aver visto la loro beniamina ormai allo stremo delle forze e privata di Edoardo Donnamaria, hanno deciso di farla evitare altre due settimane all’interno della Casa per farla ritornare dai suoi affetti più cari.

Quindi, proprio per le enormi sofferenze vissute nel reality, la miglior scelta per i fan era quello di raccogliere l’invito fatto da Milva, la mamma di Antonella Fiordelisi: “Ora che sei diventata grande e consapevole di cio che provi, ora che hai avuto il meglio di quanto potevi avere da questa esperienza, ora che hai realizzato il tuo sogno, ora che hai capito che ‘in amore non vince chi gioca, ma chi ama’, ora che hai scoperto per la prima volta l’Amore, ora è tempo che il gioco finisca e che cominci la vita vera, la tua nuova vita. Quando e se vorrai noi saremo qui, a raccontarti l’incredibile percorso di crescita che hai compiuto”.

Va comunque detto che Antonella non pare aver apprezzato moltissimo l’appello della madre. Infatti l’ex concorrente, oltre ad aver rifiutato di ritirarsi dalla Casa senza pagare nessuna penale, ha ringraziato ironicamente la signora Milva per aver causato la sua eliminazione.