GF Vip, Giaele De Donà è la terza finalista. Antonella Fiordelisi viene eliminata dal reality

A sorpresa Antonella Fiordelisi è l’ultima eliminata dal “Grande Fratello Vip“. La schermitrice campana, che sembrava essere la favorita per la vittoria finale solamente poche settimane fa, è scesa nella classifica di gradimento con il passare delle settimane.

Sicuramente dietro a questa eliminazione è pesata molto la lettera scritta dalla madre nei confronti di Pier Silvio Berlusconi, rivelando come la figlia dovrebbe abbandonare la Casa poiché starebbe soffrendo psicologicamente. Per farlo la signora si è appellata ai fan di Antonella, invitando tutti a non votare per lei facendo così in modo che possa uscire dagli studi di Cinecittà.

L’ultimo televoto ha decretato anche la finalista della settima edizione, in cui riesce ad arrivarci Sofia Giaele De Donà con il 48,7% delle preferenze con uno spoiler pubblicato in anticipo per sbaglio sul sito del programma. In seconda posizione si classifica Nikita Pelizon con il 24,7%, Milena Miconi arriva al 19% mentre Antonella Fiordelisi esce dalla Casa ottenendo solamente l’8%.

La Fiordelisi, che poco prima aveva ricevuto l’invito da Signorini nell’abbandonare la Casa qualora fosse stata bullizzata da parte degli altri concorrenti, non nasconde di esserci rimasta molto male per questo verdetto: “È successo quello che è successo, mi hanno vista stare male ed i miei fan mi hanno eliminata. È stato comunque tutto bellissimo, grazie mille”.

Il pubblico sui social network si è comunque diviso in merito all’eliminazione di Antonella. In molti credono che la schermitrice si sarebbe quantomeno meritata la finale dopo il percorso fatto nella Casa, ove è riuscita comunque a creare molte dinamiche come la storia d’amore con Edoardo Donnamaria o delle liti con gli altri vipponi.

Altri invece credono che Antonella abbia pagato il troppo vittimismo portato negli studi di Cinecittà, e con il tempo avrebbe perso sempre di più l’affetto di molti dei suoi fan iniziali.