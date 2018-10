GF Vip, Francesco Monte racconta della sua esperienza in Honduras: "Ho avuto paura!"

Francesco Monte, che sappiamo essere uno dei protagonisti più discussi e criticati di questo Grande Fratello Vip 3, è ritornato indietro con la memoria e, parlando con Ivan Cattaneo, ha raccontato della sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Un reality che hanno fatto entrambi anche se in anni diversi visto che Cattaneo ha partecipato alla quinta edizione assieme a Lisa Fusco mentre Monte ha dovuto abbandonare l’isola volontariamente durante la seconda puntata dell’ultima edizione.

Parlando infatti del più e del meno Ivan Cattaneo ha voluto toccare l’argomento droga in Honduras: inutile dire che per Monte, dopo lo scandalo del canna-gate, parlare proprio di questo tema lo ha alquanto destabilizzato. “Quella zona è piena di spacciatori e narcotrafficanti” ha dichiarato infatti il cantante mentre l’ex tronista ha cercato in tutto e per tutto di mostrarsi indifferente.

Francesco ha solamente voluto raccontare un episodio successogli durante la sua permanenza: “Quando siamo andati noi era il secondo paese più pericoloso al mondo perché c’era la guerra civile, quando sono uscito mi hanno lasciato in hotel, poi va beh, hotel, si fa per dire“ ha asserito l’ex di Cecilia Rodriguez. Oltretutto il ragazzo ha raccontato anche di quando sceso per prendere una boccata d’aria ha visto due tipi in motorino che lo guardavano storto.

“Francè, torna in camera è meglio, non fare l’avventuriero‘” si è detto infatti il ragazzo che nel frattempo asserisce di essersi preso uno spavento bello e buono. Questa versione infatti sembra assomigliare moltissimo a quella rilasciata sempre da Eva Henger, secondo la quale Monte avrebbe comprato la marijuana proprio da alcuni spacciatori in motorino. Monte, dopo queste dichiarazioni, ha preferito non continuare con il racconto considerando anche tutta la bagarre creata intorno al canna-gate.

Oltretutto la sua entrata al Grande Fratello Vip 3 non è stata vista di buon occhio non solo da molti personaggi dello spettacolo tra cui la stessa Henger ma anche dal Moige che in più occasioni ha fatto sentire il proprio disappunto.