GF Vip: Francesca Cipriani chiede il ritorno di Fausto Leali

Non si placano le diatribe nella casa più spiata d’Italia. Parliamo delle vicissitudini che si stanno consumando in queste ore al Grande Fratello Vip. Incomprensioni che non solo non hanno intenzione di placarsi, ma pare quasi che i veri problemi nella villa di Cinecittà siano appena iniziati. Tutto è iniziato all’incirca una settimana fa, quando a seguito di una discussione avvenuta tra Alex Belli e Sami Youssef, si intromette Soleil Sorge che etichetta i due con parole poco carine.

In molti nella casa hanno così accusato aspramente la donna, affermando che le sue fossero parole a sfondo razziale, invitando persino la produzione a una squalifica per direttissima. Certi dei provvedimenti che avrebbe preso Signorini in merito alla frase di Soleil, i concorrenti, tra cui ricordiamo Francesca Cipriani, le principesse Selassiè e Ainett Stephens, hanno di fatto subìto una doccia gelata quando hanno assistito la presa di parte di Signorini e delle opinioniste in studio a favore della Sorge.

Francesca Cipriani invita Leali a partecipare

Nessun provvedimento dunque per la Sorge. A detta di molti il mancato provvedimenti disciplinare, senza neanche una piccola ammonizione morale, ha destato la rabbia e, sotto certi aspetti, la frustrazione nei concorrenti. A quel punto la Cipriani chiede espressamente quindi un ritorno di un personaggio che nella scorsa edizione del reality venne squalificato per le stesse motivazioni della Sorge, solo a questo giro non sono state adottate le stesse misure disciplinari. Il personaggio appare essere Fausto Leali.

Ovviamente il web, a seguito della dichiarazione fatta dalla Cipriani si è letteralmente spaccato in due, tra chi appoggia il ragionamento della showgirl, dichiarando dunque che dare una seconda possibilità al cantante bresciano, e chi invece non ritiene che i due personaggio (Leali e Sorge) siano minimamente paragonabili.

Gli equilibri nella casa si stanno dunque via via sgretolando, lasciando dunque posto alle incomprensioni, alla generazione di fazioni e alla messa in atto di strategie e tattiche per far uscire i concorrenti. Come andrà a finire? Signorini accoglierà la richiesta di Francesca, facendo dunque rientrare Leali? Vedremo.