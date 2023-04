GF Vip, Fabrizio Corona si prende il merito della sconfitta di Edoardo Tavassi: "Non mi sta simpatico"

Fabrizio Corona, pochi giorni prima della finale del “Grande Fratello Vip” e poi la sera stessa della diretta, aveva annunciato sul suo canale di Telegram che Edoardo Tavassi avrebbe vinto la settima edizione del reality in onda su Canale 5: “Mentre guardate la finale del GF Vip sappiate che voi il vincitore già lo conoscete. Ricordatevi che come vi ho detto tre giorni fa, sarà Edoardo a vincere il GF Vip. Il reality lo vince Tavassi e ne riparliamo stasera dopo la fine della diretta”.

Come visto però il programma viene vinto da Nikita Pelizon, ove Edoardo non riesce ad arrivare neanche tra i primi tre classificati poiché esce molto prima contro Oriana Marzoli. Sempre su Telegram però l’ex re dei paparazzi mantiene la sua promessa, poiché ritorna a riparlare della finale del “Grande Fratello Vip” spiegando i motivi della non vittoria di Edoardo.

Le parole di Fabrizio Corona su Edoardo Tavassi

Il giornalista svela che dietro a questa non vittoria di Edoardo Tavassi ci sarebbe il suo zampino, poiché avrebbe manipolato i televoti pur di far perderlo. Fabrizio infatti dichiara di non provare nessuna simpatia nei confronti dell’ex vippone, poiché lui sarebbe entrato nella Casa più spiata d’Italia solamente perché fratello di Guendalina e non perché è famoso.

“A me Edoardo Tavassi non sta simpatico, anzi. Lui non meritava di vincere assolutamente. Non è una persona famosa. Lui è conosciuto perché la sorella è diventata famosa per dei video chiamiamoli strani. Quindi io non volevo che vincesse” ha esordito su Telegram come riporta il sito “Today” per poi prendersi il “merito” della sconfitta di Edo: “Sapendo di indicarlo come vincitore, le scommesse sarebbero schizzate e si sarebbe fatto di tutto per non farlo vincere. E così è stato. Tavassi non ha vinto il GF Vip. E io ho raggiunto il mio obiettivo. Io raggiungo sempre quello che voglio. Su questo mio canale c’è solo la verità. E questa è la verità”.

Va comunque detto che già qualche giorno prima i sondaggi di alcuni siti e forum dedicati al “Grande Fratello Vip” indicavano una finale tutta al femminile tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, cosa che è poi effettivamente successa.