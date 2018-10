Gf Vip, Elia Fongaro a rischio squalificazione: gesto proibito durante la notte

Come ogni anno i concorrenti che partecipano al “Grande Fratello”, devono attenersi al regolamento del gioco imposto dalla redazione del programma, capita però che ogni tanto qualche regola venga infranta. E’ il caso di Elia Fongaro, che durante la notte ha violato una regola che il “Grande Fratello” impone da anni ai suoi concorrenti.

Il gesto di Elia Fongaro potrebbe infatti mettere a rischio la sua permanenza nella Casa e sono molti i fan che temono la sua squalificazione. Il giovane ex velino non avrebbe nè bestemmiato, nè mancato di rispetto a qualcuno, tuttavia il gesto che ha commesso questa notte è reputato grave.

Elia Fongaro questa notte ha infatti aperto la porta rossa, che stando alle regole del Grande Fratello, non deve essere mai aperta per nessun motivo. Un gesto che il ragazzo ha fatto inavvertitamente, ma che però non è passato inosservato. Ma perchè Elia ha deciso di aprire la porta rossa, infrangendo così il regolamento del gioco?

Durante una festa hippie organizzata dal Grande Fratello, Elia si è lasciato prendere dall’euforia del momento e ha inavvertitamente aperto la porta. Subito si è reso conto di quello che aveva fatto, ma ormai le telecamere avevano ripreso tutto.

Sui social nel frattempo, moltissime persone si sono scagliate a difesa di Elia e della sua eventuale squalificazione dal gioco.

“Se squalificano Elia, per me il Gf finisce stasera stessa” – hanno commentato i sostenitori di Elia. Altri invece hanno sminuito l’accaduto: “Elia e Silvia stavano ballando. Elia di rincorsa ha sbattuto contro la maniglia della porta che si è aperta per mezzo secondo. Meno film, ragazzi, meno. Anche se fosse, lo saprà il Gf, non voi. Godetevi la serata senza scrivere a ripetizione le stesse cose, dai”.

Non ci resta quindi che sperare che la produzione del Grande Fratello Vip non sia troppo severa e che chiuda un occhio sul piccolo errore commesso da Elia, che come si evince dai social è un personaggio che piace molto al pubblico.

Per scoprire cosa succederà non resta che seguire la puntata di questa sera, Lunedì 15 Ottobre, alle 21.30 su Canale 5.