GF Vip, Eleonora Giorgi critica la coppia Monte-Salemi: "Basta! Siete noiosi!"

Questa edizione del Grande Fratello Vip fa fatica a spiccare il volo e gli ascolti lo confermano. Le dinamiche create dai concorrenti che abitano la Casa di Cinecittà non sembrano riuscire a catalizzare l’attenzione del pubblico e creare quell’interesse che era riuscita a destare, invece, l’edizione dell’anno passato.

Con ogni probabilità, gli autori del programma hanno messo al corrente di ciò il cast e in queste ore è salita l’ansia da prestazione: soprattutto Eleonora Giorgi ne ha risentito e sta cercando, secondo il suo personale punto di vista, di sollevare il livello delle conversazioni e degli argomenti trattati, dispensando consigli a destra e a manca.

Anche la coppia che sembra stia per nascere, formata da Giulia Salemi e Francesco Monte, è entrata nel raggio di azione della Giorgi e sottoposta a un’attenta analisi, impietosa e pungente. Eleonora, nella zona beauty sta chiacchierando con le ragazze ed espone il suo pensiero, definendo i ragazzi insipidi e privi di spunti interessanti.

Eleonora critica la Salemi e Monte

Nello specifico, comincia a parlare proprio di Giulia e Francesco – nel gruppo è presente anche la Salemi – e di quanto il loro rapporto non sia coinvolgente e travolgente, meravigliandosi del fatto che non sia ancora scoppiata la passione tra loro e rivolge questo suo dubbio proprio alla diretta interessata.

Giulia giustifica questo loro tentennamento con un serafico: “Non vuole darlo in pasto a tutti“, spiegando che Monte vuole preservare il loro rapporto in nome di una privacy che sembra un po’ cozzare con la decisione di intraprendere la via del Grande Fratello. Aggiunge poi che qualsiasi cosa stia nascendo tra loro la vogliono vivere senza pressioni e costrizioni.

Silvia Provvedi e la stessa Eleonora non sembrano soddisfatte di queste risposte e consigliano Giulia di prendere l’iniziativa e fare il primo passo. La fashion blogger ascolta attentamente per poi, una volta giunta in giardino con Francesco, raccontargli tutto: “Ha detto basta, siete noiosi! Non è possibile che litigate sempre“, riferendosi alle parole della Giorgi. Monte, in tutta risposta, commenta divertito: “Un personaggio Eleonora, è troppo forte“. Ora staremmo a vedere se la Salemi deciderà di seguire i consigli e passare all’attacco.