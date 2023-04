GF Vip, Elenoire Ferruzzi svela il nome del suo preferito e dichiara: "Signorini non avrebbe mai voluto che io uscissi"

Elenoire Ferruzzi è stata una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Per l’icona del mondo LGBTQ però la sua esperienza è stata macchiata a causa di alcuni scivoloni molto discutibili, tra cui uno sputo a terra alle spalle di Nikita Pelizon.

Pare però che Elenoire abbia definitivamente archiviato questa sua partecipazione nel programma di Canale 5 e ospite di Turchese Baracchi nel suo programma radiofonico dal titolo “Turchesando“, ha voluto fare il suo bilancio personale in merito alla sua breve ma intensa esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Le parole di Elenoire Ferruzzi sul “GF Vip”

Ovviamente la sua intervista, riportata testualmente dal sito “Isa & Chia“, si apre parlando del suo addio nella Casa, dichiarando che per lei essere durata due mesi è stato già un bel risultato: “Uscire dal gioco non mi ha fatto ne caldo ne freddo, perchè stiamo parlando di un gioco. Alfonso Signorini con me ha avuto sempre una grande protezione, mi ha voluta fortemente, credo che abbia detto che non sono tagliata per questo gioco perchè anche lui stesso c’è rimasto male. Non avrebbe mai voluto che io uscissi“.

Parlando poi dei rapporti nati nella Casa, ammette di aver stretto delle amicizie molto importanti con Patrizia Rossetti, Cristina Quaranta e Luca Salatino, nonostante i due non si sentono quasi mai. È poi convinta che, se fosse rimasta nella Casa, avrebbe legato molto con Oriana Marzoli, poiché la ritiene una persona molto simpatica, e sottolineando di essere la prima a sostenere la storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Infine si parla del possibile vincitore del programma, ove Elenoire ammette senza giri di parole di non preferire nessuno in particolare di quelli rimasti nella Casa: “Il mio vincitore è già fuori, perchè volevo vincesse Luca Salatino. All’interno della casa non ho una scelta, non ne vorrei nessuno vincitore. Non mi fa impazzire nessuno”.