GF Vip, Elenoire Ferruzzi conferma di aver baciato Daniele Dal Moro sotto le coperte

Nella prima parte della loro esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip“, tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro stava nascendo un bel rapporto. Il tutto però viene rovinato quando l’icona del mondo LGBTQ+ ha iniziato a rivelare, sia durante le dirette che agli altri presenti negli studi di Cinecittà, che l’ex tronista di “Uomini e Donne” avrebbe provato davvero qualcosa d’importante nei suoi confronti.

Elenoire ha continuato a parlare nelle varie interviste di Daniele, lanciando duri e pesanti attacchi nei confronti dell’ex tronista, a differenza invece di Luca Salatino, che considera ancora oggi come uno dei concorrenti preferiti nella casa del GF Vip.

Nelle ultime ore la Ferruzzi è tornata a parlare del suo breve viaggio nel reality show e, nonostante non faccia nessun nome, sembra confermare che ci sia stato almeno un bacio tra lei e Daniele. Elenoire si chiede cosa sarebbe successo se avesse baciato lei un ragazzo al GF: “Ho solo provato ad asserire che ci poteva essere un interesse da parte di questi ultimi, e sono stata tacciata come brutta, pazza, esaurita, schifosa, sporca, mostro, fenomeno da baraccone e gli epiteti più deplorevoli che io abbia mai sentito in vita mia”.

Lo sfogo di Elenoire però non si ferma qui, in quanto l’ex gieffina dichiara: “Da non sottovalutare la vostra spiegazione in merito: ‘non ti vogliono non perché sei trans ma perché fai schifo’. Hanno imparato che è più conveniente per loro dire cosi, casomai dovessero passare poi per transfobici od omofobi. Anche perché loro hanno ‘amiche trans bellissime che sembrano delle donne’. Talmente belle da non darvi ‘fastidio’. Siete davvero esecrabili”.

Tantissimi utenti si sono schierati dalla parte di Elenoire, ma ciò che sta facendo discutere è un commento in cui si parla dei presunti baci che ci sarebbero stati tra l’influencer e Daniele Dal Moro. Qui la Ferruzzi risponde pubblicando l’emoji di un applauso, il quale sembra confermare che effettivamente questo bacio ci sia davvero stato.