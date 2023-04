GF Vip, Elenoire Ferruzzi attacca le coppie nate nella Casa: "Dureranno il tempo di due foto"

L’avventura di Elenoire Ferruzzi nella Casa del “Grande Fratello Vip” per molti fan del programma verrà ricordata più per i momenti negativi che per quelli positivi. L’influencer è infatti stata al centro delle attenzioni dapprima per un presunto caso di bullismo contro Marco Bellavia, in cui andò al televoto flash dove si salvò per poco, e poi per un presunto sputo alle spalle di Nikita Pelizon.

Nel corso dei mesi Elenoire ha fatto parlare anche per le presunte relazioni reclamate per degli “avvicinamenti sospetti”, ma mai confermati, da parte prima di Luca Salatino e poi di Daniele Dal Moro. Soprattutto contro Daniele ha lanciato degli attacchi pesanti, rivelando come l’ex volto di “Uomini e Donne” abbia nascosto i suoi sentimenti perché si vergognava di stare con una donna transessuale.

L’ultima frecciatina di Elenoire Ferruzzi

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” sono nate solamente tre coppie, Edoardo Donnamaria con Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro con Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi con Micol Incorvaia, ma Elenoire non sembra essere molto convinta dell’autenticità dei loro sentimenti.

Come riportato dal sito “Novella 2000” Elenoire ha risposto a un utente su Instagram mostrando tutti i suoi dubbi: “Coppie? Il tempo di due foto, qualche servizio fotografico giusto per racimolare un pugno di riso, e poi finisce tutto in una bolla di sapone! È lavoro, e per fortuna ci siete voi che sognate tramite queste pantomime! Fondamentalmente l’essere umano tende sempre a idealizzare negli altri ciò che vorrebbe avere o essere. Vai in qualche parco e osserva le coppie di persone anziane… lì vedrai l’amore. Per carità”.

Per il momento nessuno degli interessati ha voluto rispondere alla provocazione della diretta interessata e, salvo clamorosi colpi di scena, difficilmente arriverà un commento da parte loro. Intanto, secondo le prime indiscrezioni dei fan, gli Oriele, gli Incorvassi ed i Donnalisi si stanno godendo la loro relazione senza apparenti problemi.