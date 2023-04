GF Vip, Edoardo Tavassi attacca Sonia Bruganelli e parla di Micol Incorvaia: le sue parole

Archiviata la loro esperienza nella Casa del “Grande Fratello Vip“, per i vipponi ora è il momento di affrontare la vita di tutti i giorni. Molti si stanno avvicinando ai loro fan su Twitter e dopo gli Oriele, cioè la coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Del Moro, negli ultimi giorni è toccato a Edoardo Tavassi chiacchierare sul social con la funzione “space room”.

Come riportato testualmente dal sito “Biccy“, Edoardo Tavassi ha svariato su molti argomenti, tra cui quello dedicato a Sonia Bruganelli. Il fratello di Guendalina infatti non nasconde di esserci rimasto piuttosto male per essere stato accusato dall’opinionista di aver manipolato gli altri vipponi.

L’opinionista, in merito, non ci è andata leggera: “A Edoardo ho detto che è stato manipolatore. Io mi riferivo al personaggio, al concorrente e non a lui come persona nel privato. Poi ci sta che uno faccia le sue strategie per andare avanti. Poi io sono libera di esprimere la mia opinione perché sono pagata”.

La controrisposta di Edoardo Tavassi

Quindi, approfittando di questo spazio, ha voluto rispondere a tono alle accuse di Sonia: “Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro. Mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione di certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa. Perché alla fine io dico la mia ma non ho mai voluto influenzare nessuno”.

Una fan degli Incorvassi ha poi ringraziato Edoardo per averla fatta sorridere in un momento difficile della sua vita, poiché nello scorso dicembre Micol ha perso il papà. Tavassi in merito ci tiene a ringraziare l’utente: “Questa cosa che mi hai detto mi scalda il cuore. Mi sono sempre detto che far sorridere anche solo una persona che ci guarda era la cosa più importante”.

Continuando a parlare di Micol, il sito “Fanpage” riporta come il vippone abbia fatto una vera e propria dichiarazione alla sua fidanzata, rivela che sia molto più bella dal vivo che in video paragonandola successivamente a un Picasso.