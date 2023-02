GF Vip, Edoardo Donnamaria si confronta con Sonia Bruganelli: "Devo maturare"

Ascolta questo articolo

Le prime tensioni tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Donnamaria, rispettivamente l’opinionista e concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, sono nate durante la diretta del 30 gennaio. La moglie di Paolo Bonolis infatti prese le difese di Antonella Fiordelisi, rivelando come pensi che l’ex volto di “Forum” non provi niente nei confronti della schermitrice.

Queste parole però non sono state per nulla apprezzate da Edoardo Donnamaria e, durante uno sfogo nella Casa sempre con Antonella Fiordelisi, ha affermato come di ritenere Sonia Bruganelli un personaggio bollito che si ritroverebbe in quello studio solamente perché è la moglie di Paolo Bonolis.

Il nuovo confronto tra Edoardo Donnamaria e Sonia Bruganelli

L’opinionista ammette di non essersi offesa dopo aver ascoltato le parole di Edoardo e, in diretta, si comporta in maniera piuttosto calma: “Non me la sono presa perché sta lì dentro da quattro mesi. L’unica cosa che mi ha un po’ lasciato così, è che secondo lui, se una donna ha fatto qualcosa è perché è sposata con un uomo”.

Sonia ritiene che Edoardo abbia un atteggiamento nella relazione tra donna e uomo che non è molto limpido: “Hai una rabbia repressa nei confronti della donna di cui ti sei innamorato, perché la gestisci relativamente, allora la aggredisci o ti sottrai”.

In questa circostanza Edoardo Donnamaria si scusa con Sonia rivelando che in quel frangente stava semplicemente scherzando, ma le parole non sembrano intenerire l’opinionista. Difatti la Bruganelli rivela come se lo sarebbe aspettato un attacco del genere da parte sua, invitandolo in futuro a essere più felice quando la persona che ama ottiene un importante riconoscimento.

Così Edoardo prova a chiarire il suo punto di vista in quello sfogo notturno: “È vero che sono arrabbiato con Antonella per tante cose che sono successe tra noi. Mi sono ritrovato in una situazione in cui non sapevo che fare. Quando vedo come sto male, voglio andare da lei. Sono consapevole di dover maturare“.