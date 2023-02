GF Vip, Edoardo Donnamaria e il confronto con Antonino Spinalbese: "Il nostro astio non è nato a causa di Antonella"

Ascolta questo articolo

Durante la diretta del 23 febbraio del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini ha deciso di parlare della storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Questa importante parentesi viene aperta perché la schermitrice napoletana, a causa del televoto, aveva delle serie possibilità di abbandonare gli studi di Cinecittà.

Il conduttore apre questo discorso mostrando agli inquilini la clip in cui Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi si chiudono da soli nella sauna. Nel video si sente come l’hairstylist riveli come il loro problema sia solamente la mancanza di fiducia, sottolineando di non sentirsi come il problema principale delle loro incomprensioni.

L’ex volto di “Forum”, intervenuto nel corso della diretta, ci tiene a sottolineare come non abbia mai vietato ad Antonella di parlare nella Casa con Antonino, ma ammette come sia rispettoso da parte sua che, dopo la loro avventura al “Grande Fratello Vip”, chiudessero con la loro frequentazione.

Lo stesso pensiero, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, viene condiviso parzialmente da Antonella su Micol Incorvaia: “Con Antonino non ci ho parlato perché a Edoardo infastidiva. Mi ha detto che continuerà a vedere Micol fuori da qua. Io un uomo che mi limita, mi fa sentire sola e mi vuole cambiare non lo voglio. Al secondo posto non mi metto”.

Il faccia a faccia tra Edoardo e Antonino

Si arriva poi al fatidico confronto tra Edoardo e Antonino. A prendere parola è l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, in cui sottolinea come nel corso dei mesi avrebbe provato in ogni modo a instaurare un rapporto d’amicizia, ma a causa della sua gelosia non hanno potuto approfondire questa conoscenza. Tuttavia, ci tiene a ribadire che tra lui e Antonella non ci sarebbe mai stato nulla: “Lei cercava in tutti i modi di darti fastidio”.

Per Edoardo però le loro incomprensioni non nascono solamente dalla vicenda legata alla sua fidanzata: “Antonella ti ha usato più di una volta per farmi ingelosire e innervosire, anche come merce di scambio. Il nostro astio non nasce da lei, ma dal fatto che ti ho nominato. Mi hai detto ‘sei un senza pa**e, lei ti mangia in testa’. Probabilmente non sono in grado di gestirla. Spero che esca”.